Continúa la movilización ciudadana para ayudar a los migrantes del campamento de Las Raíces, en Tenerife. Un mes después de la apertura del acuartelamiento las condiciones en las que se encuentran las personas migrantes no han mejorado. La escasez de comida en el interior del centro, el agua fría de las duchas y la humedad ha hecho que muchos de los que se encontraban en su interior comenzarán a acampar en el exterior como método de protesta.



Por eso, los vecinos han formado grupos de Whatsapp para organizarse. Así hemos conocido a Montse, una palmera de 86 años, que no ha duda en implicar a toda una asociación de vecinos.



Mientras amasa el gofio que llevará más tarde al acuartelamiento de Las Raíces, Montse habla con cariño de sus chicos, como llama a los migrantes a los que ha conocido en el campamento.



A esta maestra de 86 años de la localidad lagunera de El Sobradillo , lo que más le preocupa es que aprendan español y puedan comunicarse. Ademas de llevarles papel y lápices, le gustaría ponerles música para animarles. No quiere que se sientan como en un cárcel.

Canarias lugar de paso en su viaje a la Península



Uno de ellos cuenta que quiere llegar a Málaga dode vive su hermano. Apenas pueden cargar el móvil y hablar con sus familias no es fácil. Otros ganan dinero, como pueden. A Brahimm el frio no le va bien para su mano. En el campamento hay muchas carencias, heridas súper infectadas, fiebre, gente con dolor de oído y falta de audición, rodillas muy inflamadas sin pruebas de imagen. No paran de llegar guaguas con inmigrantes al campamento pero, señalan, no aumeta la asistencia sanitaria.



El sueño de esta maestra es que sus chicos puedan salir de pronto de este campamento... y continuar con su viaje.