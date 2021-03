Irene Sánchez Escribano, número 1 del cross español

Es la número uno del cross español, lo ha demostrado en el último campeonato nacional de esta disciplina celebrado hace unas semanas. Además es cinco veces campeona de España en 3000 metros obstáculos y ha estado en dos mundiales de pista. Sus triunfos se traducen en muchas horas de trabajo.

“Son muchos días de trabajo, esfuerzo, sacrificio, porque al final tenemos que renunciar a cosas que queremos hacer, pero en mi caso me compensa así. Lo bueno es que cuando consigues los objetivos que te propones es una alegría enorme y una satisfacción que no se puede comparar con nada”, asegura la atleta toledana.

Una toledana de élite

Irene entrena durante toda la semana, de lunes a domingo y hay tres días en los que hace doble sesión, con lo que son en torno a nueve sesiones semanales, dependiendo del momento de la temporada. De media son cerca de tres horas diarias. También tiene especial importancia el “entrenamiento invisible” que se traduce en descansos, trabajo con fisioterapeutas y psicólogos que sirve de complemento a la parte física.

Desde que comenzó a competir a los diez años su carrera no ha parado. En 2010 dejó sus entrenamientos en Toledo con José Luis Carbonell que era su profesor de educación física y se trasladó a Madrid donde comenzó su preparación de élite de la mano de Antonio Serrano, su actual entrenador.

“La vida del deportista de élite está marcada por la competición“

“La vida del deportista de élite está marcada por la competición. Yo me profesionalicé cuando me marché a Madrid, pero sobre todo cuando acabé mi carrera universitaria en 2016. El hecho de haber finalizado mis estudios me ha dejado más tiempo para dedicarme plenamente al atletismo” matiza Sánchez Escribano.