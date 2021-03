Nakushi significa indeseada. Las autoridades indias tuvieron que prohibir el uso de ese nombre. Algunos padres lo utilizaban para sus hijas recién nacidas bajo la superstición de que su próximo vástago fuera varón. La medida da la dimensión de lo que supone ser mujer en la India. Son una desgracia; se las mata o, incluso, no se las deja nacer. El último censo revela que en el país hay 36 millones de hombres más que de mujeres.

Laxmi Agarwal comprobó la maldición en su propia piel en 2005. Tenía quince años cuando un pretendiente respondió a su rechazo rociándola con ácido. El shock para ella fue tan grande como el odio de su maltratador. Frente al objetivo machista de que una mujer desfigurada no sea capaz de hacer nada, Laxmi se empoderó. No permitió que la culparan ni perpetuaran al ostracismo. Por eso decidió mostrarse. Literalmente. Cuatro años después de la agresión salió a la calle con la cara descubierta y acabó protagonizando desfiles y campañas virales de moda.

Descubrirse referente la ayudó a serlo. Si ella podía, el resto de “combatientes reales del ácido” también. Ahí nació The Laxmi Foundation, donde cicatrizan conjuntamente las heridas que no se ven.

Trabajó tanto Agarwal que consiguió restringir la venta de ácido. Pero prohibir el mechero no significa que deje de existir el fuego. Las ONG estiman que se producen unos mil ataques al año. Es por ello que sigue reclamando unidades especializadas en los hospitales, juicios más rápidos y espacios seguros.

Los galardones vinieron después de que su anhelo infantil se materializara: ser presentadora de televisión. O quizá ese fue uno de sus mejores premios, ya que, como asegura en una charla TED que ya han visto más de once millones de personas, “me arrojó ácido en la cara, no en mis sueños”. Luego llegó el viaje a Estados Unidos, de donde se trajo el ‘International Women of Courage Award’ de las manos de Michelle Obama.

No ha dejado fuera de su revolución ni al papel couché. En las fotos, junto a ella, el que ahora es su expareja, otro activista. De su mano, y con su vientre, mandó otro mensaje a la sociedad india: no es necesario casarse para ser madre. Ni lo es creer en el matrimonio. Algo difícil en un país en el que el 80% de los matrimonios son concertados.

Agarwal ha convertido un evento atroz en una narrativa de triunfo. Es inspiración incluso para Bollywood, que estrenará su historia interpretada por la conocida actriz Deepika Padukone, con todo lo que ello significa. Ambas son algunas de las feministas que intentan enterrar el nombre Nakushi en la jerga del pasado.