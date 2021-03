8M: La 2 por la igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres

(Voces de adultos y niños)

# En la tierra de nadie

# sobre el polvo,

# que pisan los que van

# y los que vienen.

# He plantado mi tienda sin amparo,

# y contemplo si van

# como si vuelven.

# Unos dicen que soy de los que van...#

Con el fin de la guerra en 1939, masas de mujeres y hombres,

se vieron obligados a huir de su país,

arrancados de su propia historia personal

y lanzados hacia un viaje con destino incierto.

Entre ellos,

gran parte de los artistas e intelectuales

que se habían pronunciado en contra del fascismo.

Al poco tiempo,

los exiliados se dieron cuenta de que el viaje iba para largo,

haciendo mella el desánimo y la desesperanza.

En el caso de las mujeres, el exilio supuso renunciar

a las conquistas sociales, políticas y personales

adquiridas en la España republicana.

Despojadas de todo, tuvieron que aceptar resignadas

una vuelta silenciosa a la vieja disposición

de roles femeninos.

A pesar de ello, no se dieron por vencidas

y siguieron creando con la esperanza de que algún día,

a su regreso, su voz fuera de nuevo escuchada.

Pero muchas nunca regresaron.

Y al igual que sus compañeras de generación,

fueron olvidadas por un país que nunca las reivindicó.

Como dejó escrito María Zambrano:

"Sin nada, albor de la historia, solos en la vida y sin lugar propio"

A partir del año 39,

la historia de la literatura española, se parten en dos.

Por un lado, la de los que se van

y por otro lado, la de los que se quedan.

Nuestro conocimiento de la literatura de los que se van,

bueno, ha sido tardío,

y bastante incompleto hasta el momento.

Y muy especialmente el de las escritoras.

Lo que harán será narrar las duras condiciones del exilio,

la escapada de España para salvar la vida

y también cómo rehacen su vida de alguna forma

en los países donde son acogidas.

Cuando acabó la guerra en España, nos avisan de que hay un tren

y llegamos a Figueras y salimos de Figueras

para la frontera.

Aquel viaje fue algo horrible.

Y entonces nos fuimos a la estación.

A la salida, nos quitan la máquina de escribir,

y una cámara fotográfica, es decir,

nos dejan sin máquina de escribir y sin nada, siendo escritores.

Yo creo que el exilio pesó muchísimo a todos los exiliados.

Yo creo que debió ser tremendo dejar a la gente,

a los amigos, a la familia, todo, porque te vas...

Salimos, dice mi madre, con una olla de patatas hervidas

y un poco de ropa, nada más.

Todo se quedó en la casa donde estábamos, todo.

¿El exilio?

Lo primero que me viene a la mente es que es parecido a la muerte.

O sea, si en una casa se pierde una cucharilla

o se pierde un jersey, se arma la de San Quintín.

Lo que es perderlo todo,

es lo más parecido a la muerte.

Lo pierdes todo; familia, futuro, presente.

El primer recuerdo que me viene de ella

pues la he tenido siempre muy cerca.

Conmigo siempre funcionó como una muy buena amiga.

Primero, yo nunca la llamé suegra jamás,

ni refiriéndome a ella.

O sea que, que fue una relación,

muy cálida, cariñosa, muy dulce.

Conocí su faceta como periodista.

Su labor de escritora, lo he valorado mucho después,

cuando ya pude enterarme

y dedicarme a leer alguna de sus cosas importantes.

A Luisa, la calificaría de escritura precoz.

Escritora precoz y además de muy buena calidad.

Procede de una familia de pocos medios

y era bastante común que las familias pobres,

los niños se vean obligados a trabajar.

Para seguir la huella de Luisa hay que coger

y seguir la pista a través de sus libros.

Entonces, 'Natacha' es la que nos explica un poco mejor

esa niñez y juventud como obrera niña

en un taller dedicado a la confección de sombreros.

Ella entró a trabajar como mecanógrafa,

en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones.

Sus patronos muy pronto se dan cuenta de que allí hay una madera literaria.

Estamos en un momento donde algunas mujeres

empezaban a escribir.

Empezaron a estar presentes y por qué no aprovechar ese filón.

Al poco tiempo, va a publicar 'Peregrinos de calvario'

que lo hace en el 29,

hasta el punto de que es uno de los 12 libros más vendidos.

Hoy diríamos los superventas en abril de 1931.

Al quebrar la Compañía Iberoamericana de Publicaciones en 1931,

ese ascenso meteórico que ha tenido Luisa a nivel literario

y la moral se interrumpe, ella se queda en el paro.

(Música)

'Tea Rooms' es un poco el trasmundo de esa situación

que vive una persona sin empleo en el Madrid de comienzos de los 30.

Cuando comienza la Guerra Civil en julio del 36,

Luisa está en Madrid.

Vive las escenas iniciales de la guerra y de hecho,

no recuerdo ahora mismo, creo que es en el cuento 'En casa'

habla de los bombardeos.

Luisa va a seguir escribiendo en 'Frente rojo'.

Entonces su trabajo va a ser escribir,

unas veces con su nombre,

otras veces con seudónimo, Natalia Valle,

el personaje de Natacha.

Entonces, a partir de ahí, empieza otro periodo,

un periodo del cual conocemos también,

sobre todo a través de su libro

de 'Memorias de Barcelona a la Bretaña francesa',

que es el lugar donde ella va a estar recluida

en un centro de reclusión para acoger a los refugiados españoles.

La mayoría de los exiliados van viviendo como pueden.

La situación de Luisa es quizá un poquito más favorable,

porque ella muy pronto empieza a trabajar

y empieza a trabajar de nuevo como periodista

lo que había estado haciendo en España,

ahora en México, le va a servir también como empleo.

Tengamos en cuenta de que Luisa, en estos momentos es una mujer

que podemos decir independiente, pero con un niño a su cargo.

La convivencia era con el recuerdo de España,

siempre en el horizonte.

"He tratado de conservar a mis hijos míos

y de nuestra patria común en muchas formas.

Les he hablado de España.

He tratado de mantener vivos en ellos los pocos recuerdos

que pudieron salvar del pasado, como reliquias de un naufragio".

Del 40 al 51, ella escribe todavía pensando en España

y en 1951 hay un cambio

y abandona su seudónimo, Natalia Valle, y recupera su nombre.

Es como una vuelta un poco a los orígenes.

Rescatar la memoria y el trabajo de Luisa,

yo lo valoro muchísimo,

porque es que si no es por ese esfuerzo,

hubiera pasado inadvertida y hoy resulta una lectura tan actual.

Cuando comencé a estudiar precisamente

el género en el exilio,

lo que me di cuenta era que primero hubo un desclasamiento,

esto es común a todo el exilio pero también a las mujeres,

porque habían sido diputadas, habían sido senadoras o partícipes

o con puestos elevados en sindicatos

y de repente pasaron a tener que lavar ropa para fuera,

o a tener que planchar las camisas

de los miembros masculinos de la familia,

que eran los que iban a trabajar los que encontraban trabajo.

Las mujeres creadoras; poetas, novelistas.

sí que se insertaron, les costó un poco más de tiempo.

Por eso mismo de la prioridad de las cosas más cotidianas.

Pero sí que siguieron me parece a mí

creando, trabajando, etcétera.

# Quiero besarte

la risa... #

Mada, bueno, es hija de un relojero.

Es una chica que nace en 1914 y asiste a clases gratuitas

en una escuela gratuita para obreros

donde empieza a hacer sus primeras lecturas.

Es fundamental entender que ella tiene

una vocación literaria clave desde joven.

A partir de entonces, ella también en consonancia

con lo que hacen otras escritoras de este periodo,

empieza a militar en las filas comunistas.

Ahí empezará como escritora como periodista,

hasta participar en la famosa revista 'Mundo obrero'.

Ella tiene que escapar a través de Francia

y acaba huyendo en el famoso barco, Sinaia,

para llegar a Veracruz y establecerse en México.

Ella en México se reinventa.

Se acerca como otra escritora a la literatura infantil y juvenil,

con una literatura que tiene toda la dignidad,

aunque muchas veces ha sido considerada común en su género.

Y sin embargo, para esta escritora no solo fue un medio de vida,

sino que fue un empeño real

entendiendo que podría ser una profesión muy digna,

cosa que para muchos no lo es y debería ser.

Mada tiene una actividad muy intensa en el exilio,

en primer lugar, porque el año 41

fundó una de las primeras editoriales que se fundan en el exilio,

precisamente porque la memoria y la literatura

yo creo que debía ser el fundamental nexo de unión

para los exiliados, al menos para los exiliados intelectuales.

Pienso que ella fue verdaderamente muy desconocida

hasta que publica 'Los diablos sueltos'.

Este libro se publica en 1975.

Es uno de los más tardíos

dentro de las novelas testimoniales, digamos, del exilio,

en referencia a la parte femenina.

Más de dos generaciones separan a los jóvenes de hoy

del final de la guerra española y del exilio.

En este largo espacio no se ha dejado de testimoniar

y de escribir sobre el tema.

Es una herida que todavía nos escuece.

En España se registra periódicamente un movimiento pendular,

de interés y desmemoria, pero que nunca llega a agotarse.

Y deja una obra inédita en busca del presente,

en la que se plantea el tema de la maternidad

es su segunda novela.

Una novela que según sabemos por el archivo personal de ella,

ella envía a distintas editoriales de España,

recibiendo la negativa,

hasta el punto de que en alguna de las cartas,

se comenta que la obra tiene mucho valor, la obra es buena,

se trata de una obra que tiene interés,

pero le responden: "no en este momento en España",

en el que las exiliadas no tienen demasiado interés.

Y claro, a mí me gusta pensar que muchos años después,

las cosas han cambiado.

Las mujeres exiliadas fueron muy principalmente

el enlace con la nueva sociedad.

Pero sí se integraron, por ejemplo, al ir al mercado,

eso te acercaba a cuáles eran las costumbres,

cómo se llamaban las cosas que a veces se llamaban

de distinta manera,

no eran guisantes sino chícharos no eran patatas, sino papas.

Todas esos pequeños detalles del lenguaje mismo,

ellas empezaron a incorporarlo a su vida,

antes prácticamente que los hombres.

Los exiliados han interpretado en muchas ocasiones,

como un deber suyo,

de dar una imagen de convivencia armónica,

justamente para no ser un huésped ingrato.

Pero el hecho es que las relaciones entre los exiliados y los mexicanos

no fue siempre muy fácil.

Pesaban demasiado la historia pasada de la conquista

y todo esto estaba siendo utilizado como parte, digamos,

de la interpretación de la historia nacional,

para promover un nacionalismo que echa la culpa de todo,

no a Estados Unidos, sino a España.

# Roja toda roja

# vi siempre la vida...#

Margarita Nelken eran cuatro generaciones de mujeres

que vivían juntas.

Estaba la abuelita que iba vestida de negro, como de esa época.

Después estaba Margarita,

después estaba Marta

y después estaba Cuqui, que era la niña.

Y a veces cuando venían alguna vez a comer

venía Cuqui y jugábamos.

Margarita, que nació en 1894,

era hija del relojero de la Casa Real

y entonces tiene una educación altamente refinada.

Publicó su primer artículo como crítica de arte

en la revista 'Studio' en Londres, a la edad de 15 años.

De la crítica de arte también pasa a tocar otros palos,

como la situación de la mujer en España.

"Pero frente a estos abusos y a estas calamidades, felizmente,

tenemos una minoría cada día más numerosa

de mujeres inteligentes, cultas, activamente buenas,

que aspiran al feminismo

como una condición más noble y más justa

y están dispuestas a luchar con toda su fuerza y toda su bondad,

para conseguir la victoria de su ideal".

Mi abuela era muy tranquila y serena

y era como una tormenta perfecta, por dentro, no salía.

Pero tú sabías que ahí estaba la tormenta.

Margarita Nelken, es la única diputada

elegida en los tres comicios,

y ella creía que quién iba a votar si se le daba el voto,

esa potestad a la mujer iba a ser la Iglesia.

Y entonces, consideraba que si no estaba preparada,

lo que ella o también Victoria Kent, que era de la misma opinión,

si no estaba preparada, no tenía que tener acceso al voto,

porque iba a ser una ganancia para la derecha.

Y de hecho, las derechas, auspiciaban el voto femenino.

Y lo que le lleva a radicalizarse es precisamente ver

que ahí se creaban ficciones como la tercera España

o se creaban alternativas,

en la que ella no se sentía representada

y sobre todo, porque tenía un enemigo claro,

como sus enemigos la tenían a ella claramente identificada

que era la iglesia.

Entonces se unió al Partido Comunista dejando el socialista

por la oposición a lo mejor más tibia,

que según ella, mantuvo el socialismo en los inicios del conflicto.

La defensa de Madrid es un episodio estelar

en la lucha de Margarita Nelken,

porque el Gobierno se iba para Valencia

y ella se quedó en Madrid dirigiendo tropas desde la radio.

Ella sale al exilio con su madre Juana Mansberger

y con su hija, Magda.

Llegamos aquí el... la fecha que yo tengo

es 7 de diciembre del 39.

Y a los pocos meses echaron a mi abuela del Partido.

En México, la posición del exiliado se estructuraba en torno

a las órbitas de sus partidos.

Desencuentros con la organización, la llevaron a su segundo exilio,

que fue precisamente a lo mejor más doloroso

que fue el exilio que sufrió del Partido Comunista.

Quemó todo.

Todos los papeles sobre política, los quemó. Todos.

Este exilio del Partido Comunista le obligó por una parte,

a volver a lo que había sido sus inicios en la escritura,

en la literatura y en la política y es la crítica de arte.

Cuando murió, en el entierro,

habló un diputado de Extremadura.

Ay, qué cosas tan bellas, dijo.

De ella, como mujer luchadora.

Y estaba...

si estaba medio México.

Margarita Nelken, yo creo que fue visionaria en su tiempo

y en su apuesta por crear precisamente esa intelectualidad

por atreverse a ser parte de ese pensamiento

de los años 20 y de los años 30,

porque ahora estamos manejando a Butler,

por ejemplo, con su 'El género se hace'

y toda esta performatividad, verdad.

Y antes también nos basamos en Simon de Beauvoir en el 45,

cuando escribe 'El segundo sexo'.

Y toda la idea de que la mujer no nace, sino que se hace.

Pero ya en el 20 Margarita Nelken lo había dicho,

que es imposible distinguir lo que es natural

de lo que es adquirido e inculcado

y tiene toda la tesis elaborada sobre la producción de género,

décadas antes de que lo hicieran estos dos referentes europeos.

El día que derrotaron a los aliados alemanes,

nosotros empezábamos a hacer las maletas,

porque era el fin de Hitler el fin de Mussolini en Italia,

el fin de Hirohito en Japón

y el fin de Francisco Franco en España.

Bueno, ese otro fin nunca se dio.

Nos quedamos con las maletas hechas.

Nosotros como exiliados, hijos de exiliados,

nietos de exiliados, yo personalmente,

yo he crecido alimentada de esa derrota.

En los años 50, cuando se pierde la idea del regreso,

es un momento muy difícil.

Muy difícil cuando tienen que contemplar

la realidad de que el franquismo va para largo

y que a lo mejor no van a poder vivir suficientemente

para poder volver.

Para mí ha sido una de mis mejores amigas

en todos los sentidos, en todos los sentidos,

porque además, estaba orgullosa de ser una señora que sabía tanto.

# Como quise tu boca

# granada abierta

# que las noches de estío de amor me llena. #

Victorina Durán es una de las figuras más polifacéticas

que tenemos de nuestro siglo XX.

Y sus inicios empezaron en el teatro.

Cuando empieza a estudiar Bellas Artes

coincide con Dalí, con Maruja Mallo, y coincide para ella

una figura muy importante con Valle Inclán.

Y a partir de ahí,

ella siempre empezaba a frecuentar un montón de tertulias.

Fue para ella una opción y una posibilidad

de conocer a un montón de gente muy interesante.

Elena Fortún, Matilde Ras, Victoria Kent...

Estas mujeres empiezan a tener unas tertulias más privadas.

No es que todas las que fueran a ese círculo eran lesbianas,

pero sí comprendían que otro tipo de amor era posible.

Cuando empieza a circular la noticia del asesinato de Lorca,

uno de los motivos era claramente su homosexualidad,

yo creo personalmente que sintió miedo.

Ella llega a Buenos Aires porque Margarita Xirgu,

la que le escribió una carta,

ofreciéndole un contrato de trabajo durante tres meses

para grabar 'Bodas de sangre'.

Es la única forma legal que consigue para poder viajar, salir de España,

y aunque sea un contrato de tres meses, una vez allí,

se quedaría el tiempo que necesitara.

Nunca pensaba que iba a ser 25 años como la mayoría de los exiliados.

Cuando ella se exilia, pierde tanto,

que pierde el miedo de contar su propia historia.

Y es ese buque del Lípari, donde escribe, 'Al margen'

que es su primera obra de teatro,

con una temática claramente lésbica,

a un amor entre mujeres que reivindica que es posible.

Cuando llega a Buenos Aires,

se encuentra toda una red de mujeres

que la ayuda precisamente porque la conocen

y ya habían forjado esa red sorora en el Liceu.

Una vez que recibe ese apoyo con esa red,

ella decide también estar en esa red de apoyo,

a todos los exiliados que lo necesitan.

Y desde aquí ella empieza a escribir muchas obras de teatro,

de una temática realista

y dándole voz a experiencias de mujeres

que no se habían visto en la producción teatral

en la obra dramática.

Victorina Durán es un referente muy potente para todas las mujeres

que estamos en esta disciplina,

sobre todo cuando se estudia

la historia de la escenografía y del vestuario.

Yo estuve desgraciadamente el día que ella falleció.

Fue uno de los días más tristes de mi vida, por supuesto.

Como veis, la tengo ahí delante y hablo con ella.

Le digo lo que me pasa y ella me da consejos

y yo le hago caso y me va muy bien.

Las capitales culturales y teatrales, por ejemplo, literarias,

en los años 40 de la literatura española,

pues no son Madrid-Barcelona, sino son Buenos Aires, México.

Parte de esa literatura que se fue al exilio.

El exilio español fue propenso a la creación de editoriales

de revistas, de archivos, de todo tipo de material literario,

porque la literatura, como digo, se convirtió en el suelo patrio

y allí era donde se encontraban

y ahí era desde donde crearon la nación imaginaria.

# Por la verde, verde oliva,

# y el verde, verde limón,

# la sombra con los cuchillos

# que da el arco de una puerta. #

Bueno, pues Silvia Mistral es en realidad un autodidacta

como lo son la mayoría de estas mujeres de clase obrera,

que tienen una vocación literaria

y que durante los años republicanos en España,

las condiciones les favorecen para ir integrándose

en esa sociedad literaria

y colabora fundamentalmente en prensa.

Ella es crítica de cine, por ejemplo, cultiva varios ámbitos.

Allí encuentran, digamos,

un espacio para desarrollar su vocación literaria.

Luego ya empezó en 1935 a escribir en Popular Film

que escribía sobre crónicas a veces de artistas,

otras de películas.

Prácticamente era la única mujer y no le pagaban.

Y en 1937, ya había empezado la Guerra Civil.

Entonces, se terminó Popular Film,

pero empezó entonces a colaborar en la revista Umbral

y ahí hizo crónicas de cine pero ya tenía más bien

un tinte político,

porque la situación estaba enfebrecida.

El 25 de enero,

cuando ya sabían que las tropas franquistas

entraban al día siguiente,

hicieron una reunión entre sus padres y ella

y decidieron que se tenía que ir porque su vida podría correr peligro.

Esa parte es la que sí me puede emocionar más,

porque dice: "en ese momento no nos dimos cuenta

que no nos veríamos nunca más".

Entonces, ella llega creo que no llegó caminando,

llega en un camión a la frontera a Portbou

y hasta el 5 de febrero, Francia no abren las puertas.

Mi mamá se llenó de sarna, le vino una diarrea muy fuerte.

Se sentía muy débil y una amiga que se llama

en ese momento se llamaba Esperanza

que era miliciana,

era analfabeta, pero la cuidó muy bien

y entonces mi mamá intentó enseñarle a leer.

De hecho, años después hizo un artículo

que se llama 'Esperanza la miliciana' pero ya no la volvió a ver.

"A través de Esperanza, veía yo ahora, con mayor claridad,

a las mujeres de la guerra,

a muchas de las cuales no había entendido, ni interpretado".

"Una campesina, atendiendo su huerta

a pocos kilómetros del frente de batalla".

"La niña, querida por un bombardeo y recuperada, asistía a la escuela".

"Las costureras de material de guerra

que trabajaba en horas extras".

"Todas querían derribar las sucias chozas de la indigencia

y fabricar casitas blancas llenas de sol".

Ya a finales de mayo salió en el segundo barco

que se llamó el Ipanema, de un puerto que se llama Pauillac

al ladito de Burdeos.

Silvia Mistral, desde el año 39 prácticamente empieza a escribir

este libro 'Éxodo' que acabará publicando en México

en el año 1940,

pero sin embargo, su segundo libro, que es 'Madréporas',

lo publica ya en el año 44,

y está escrito precisamente por el nacimiento de su hija Silvia.

A los cuatro años de estar en México nació mi hija,

entonces, nació también para mí una etapa muy diferente.

La responsabilidad de la maternidad a ver si podía seguir escribiendo

y al mismo tiempo, no abandonar la casa,

la vida doméstica, la niña.

Al principio, con algunas dificultades,

pero como todo en la vida es adaptarse, se aprende.

Entonces, cuando la niña dormía, yo escribí 'Madréporas'.

Mi papá era un anarquista muy bonachón y mucha gente lo timó.

Y luego al final decidió poner su tienda

y mi mamá puso una tienda de ropa de niño y de ropa tejida,

enfrente en la calle de Morelos, mi papá estaba aquí,

y mi mamá estaba allí.

Siempre se necesitaba un poquito más de dinero

para salir adelante.

Escribe con seudónimos novelas rosas para ganarse la vida

y son novelistas, digamos, muy tradicionales, muy conservadoras,

tanto desde el punto de vista literario como ideológico.

Es decir, que es obra menor

desde el punto de vista cualitativo.

El problema de Silvia Mistral

y el problema de muchas escritoras como ella,

es que sus obras no se pueden leer en España todavía.

Hubo muchas mujeres dentro de las escritoras

o de las jóvenes escritoras o periodistas que salieron,

que escribieron sobre su paso en el exilio, sobre la causa, etc.

Cuando esto no fue su centro de interés

dejaron de interesar.

Pensamos, por ejemplo,

la que podríamos llamar la Generación del 36,

gente que no era famosa antes de la Guerra Civil

y que se hicieron totalmente en el extranjero.

Entonces, si no es probablemente los que han podido ser,

reivindicados en España son los que tenían obra antes

las que se fueron sin obra, sin figurar realmente antes,

no hay manera de que les pueden rescatar, reivindicar,

porque realmente no forman parte de la historia,

porque esto pasó fuera, fuera de la tierra española.

# Este dolor y gozo

# que he sentido,

# es fiel reflejo de mi extraño amor,

# que es un placer con mezcla de dolor

# y es un dolor que lleva algo fundido. #

Cuando llegamos a México,

esa primera Navidad,

me dijeron que no, que no no existían los Reyes Magos

porque no tenían nada para darme.

Y había una caja de zapatos debajo de la cama

que me había tejido María Dolores,

los trajes y suéteres para una muñeca

los zapatitos porque tejía muy bien.

Y no sabes qué ilusión.

Era muy buena gente María Dolores.

Sabes que para los gringos

una "just a mama" es una madre hiperprotectora,

siempre atenta a todos tus problemas.

Pues mi madre era eso al cuadrado.

Era una mujer

que estaba siempre atenta

de que no sufrieras más de lo debido.

Y lo debido, pues era bastante, porque después de todo,

estábamos en un país en el que no éramos

muy bien recibidos la verdad.

Nos llamaban los refugachos.

Refugacho es algo feo,

algo horrible, y eso era porque éramos españoles.

María Dolores Arana nace en 1910

en un pueblo de la costa cantábrica, en Zumaia,

y pronto empieza a escribir poesía

y a publicarla en revistas culturales poéticas, etcétera.

Estos inicios poéticos se cortan radicalmente

cuando empieza la Guerra Civil y entonces ella tomará partido

por la República y sobre todo desde el aspecto más intelectual.

Durante la guerra, pronto conoce al que será

su compañero sentimental, Juan Ruiz Borau,

más conocido por José Ramón Arana.

Y juntos emprenderán este dificultoso viaje

hacia el exilio hasta llegar por fin, a México.

María Dolores Arana, a la mínima oportunidad

persigue de nuevo ese sueño de convertirse en una poeta

e intenta retomar esta actividad.

José Ruiz Borau asume el apellido de ella.

Asume la profesión de ella.

En el exilio asume que ella es la que aporta la comida y el techo

Lo que no asume nunca es que su compañera

tenga una voz literaria propia.

Mi padre fue pues prácticamente un muerto de hambre.

Él era de un origen bastante humilde,

pues le parecía que con lo que él iba ganando

vendiendo libros por los cafés, era suficiente.

Para mi madre era muy difícil de llevarlo

por eso mi madre se metió a tantos oficios.

Es muy interesante en el caso de María Dolores Arana,

observar la importancia de esa red que construyen las mujeres,

que es la red de la vida cotidiana.

Esta riqueza que supone el encontrarse

acompañaba a gracias a esta red que sobre todo,

destacaría la relación de amistad

entre María Dolores Arana y Concha Méndez.

Se puede observar también en la obra poética de Arana,

en este segundo poemario

que publica en el exilio, 'Árbol de sueños'

"Por la tarde la lluvia me trae un aire,

el aire de mi tierra, el de mis pinares.

Por la tarde, la lluvia me trae un aire,

el de mis peñas de haya y mis manzanares."

Las mujeres, como siempre diríamos marginal,

porque obviamente no podían entre comillas,

hacer una obra tan importante como los hombres

pero por otra parte,

eran las que también muchas veces eran las que tenían que trabajar

para simplemente tener comida en la mesa.

# Carretera en huida

# como lloran los niños junto a ese baúl mundo abierto

en la cuneta #.

Si hablamos de movimientos mejor que de generaciones,

Carlota formaría parte de ese movimiento de las mujeres modernas,

abanderadas del vanguardismo de aquella época de los años 20-30.

Carlota O'Neill estaba casada con el capitán Virgilio Leret,

y bueno, llega ese verano ese verano de 1936,

un verano que se anunciaba maravilloso, casi idílico,

en el que Virgilio le anuncia que van a pasar el verano

en una pequeña draga en la mar chica en Melilla,

puesto que él es el jefe de la Base de Hidros del Atalayón.

Nosotros esa tarde del 17,

mi madre que era una mujer inquieta, escritora, periodista.

Y a ella le habían dicho que cerca de la base de hidros

había un cementerio moro.

Le dijo a mi padre: "quiero que me lleves".

Quiero que me lleves a ver el cementerio moro esta tarde.

Estábamos visitando el cementerio cuando se empieza a oír una sirena.

Me acuerdo, fortísima y se oyó la sirena,

esas sirenas, tú sabes, de angustia, de alarma.

Mi padre se para, se vuelve, y mira hacia la base inmediatamente

y allá lejos, vimos hombres corriendo.

Gritaban: "Capitán Leret, capitán, Leret",

entonces mi padre corre hacia ellos.

Y ya no le vimos más.

El mismo 17 de julio, Virgilio Leret es asesinado,

es fusilado.

A mi madre nunca le dicen, oficialmente, que ha muerto.

Mi madre tarda seis meses en enterarse.

Y se entera en forma accidental

cuando está presa en Victoria Grande.

Le separan de sus hijas y ella pues queda encerrada

en el fuerte de Victoria Grande que lo improvisan cárcel.

Entonces, ella permanece allí cuatro años y nueve meses.

"La sirena continúa tenaz".

"Mejor taponarse los oídos, apretarlos, sangrarlos".

"La oímos dentro de la cabeza, en el pecho, en el sueño".

"Sirenas, sirenas".

"¿Por qué me apartasteis?".

Yo me pasé mes y medio en la ventana de la casa

que nos habían recogido, mirando por la esquina,

donde decían: "por esa esquina, por esa calle va a llegar tu mamá".

Yo me paraba en esa ventana a esperar que llegara mi mamá,

llorando y llorando.

Sale de la cárcel y empieza esa segunda etapa.

Es una etapa para sobrevivir

y ella escribe bajo el nombre de Laura de Noves.

Hasta que se marcha en el 49, pues se marcha a Venezuela.

Entonces ahí en Venezuela,

empieza también a escribir en prensa y a escribir lo que serían

esas primeras romanzas y esas primeras memorias

que es lo que más conocemos de Carlota O'Neill.

Las memorias de una mujer en la guerra de España.

Marcha a México y es cuando vemos esa tercera etapa

más consolidada literariamente

a la que vemos a una Carlota mucho más madura

y escribe 'Una mexicana en la guerra de España',

seguida después de 'Los muertos, también hablan'

lo que sería la compilación de una mujer en la guerra de España.

Esa autoría, digamos, comienza de nuevo

después de muchísimo tiempo en México.

Y ella lo escribe y dice:

"México fue mi madre".

"Y España, mi madrastra".

Ella se siente realmente en su país y considerada, reconocida.

Ella nunca quiso ser enterrada en España.

Nunca quiso volver a España,

porque tampoco España quiso saber nada de ella.

Una vez que te exilias es porque has huido de algo

que era terrible.

No solo has perdido muchas cosas,

pero es que has salvado la vida, que no es poco.

Yo creo que el exilio tuvo también muchas cosas buenas,

porque en el fondo te abrió a tener un criterio más amplio

en muchas cosas que seguramente,

te ayudó a comprender más a otros países.

a comprender más a los demás.

Hay una gente que a lo mejor no es, no habla como tú,

pero muchos piensan como tú y muchos te quieren.

Y te asimilas a ellos y los quieres y los apoyas y te enraízas

y formas otras raíces en tu nueva patria.

Y eso es como quien dice el final feliz

de un principio trágico.

Este país, el país imaginario de este exilio,

no tuvo entrada ni siquiera en la Transición,

pero sí que a nivel artístico y a nivel literario

fueron la genuina nación.

Fueron el verdadero país, todo referente que hallo

sobre España, sobre el Estado español,

de esta época y del siglo XX tiene que ver con el exilio.

Hemos perdido a la gran mayoría de escritoras de este exilio

que ni han conseguido integrarse en la literatura del país de acogida,

ni todavía son conocidas y valoradas, ni siquiera leídas

y a veces es difícil encontrar sus textos

por parte de la literatura española.

La historia cultural de España tiene que ser reescrita desde cero

para abarcar toda esa enorme cantidad de literatura

y de artes plásticas y de música o de la historia de la medicina.

O lo que quieras.

Pero esto es imposible de concebir, claro,

donde seguimos la historia

por lo menos la literatura sigue

más o menos donde estaba en el año 47.

Y por qué no se las ha recuperado en la democracia,

pues es una pregunta que todos nos hacemos

porque todavía son dentro del relato,

no hay una amputación ahí brutal de la memoria que ha privado,

como decimos, en la escuela,

o en los libros que hacen recuento epocal,

por qué se nos ha privado de esa genealogía femenina,

por qué se ha roto esa cadena de transmisión

de lo que escribieron las mujeres

y bueno, pues, aún no logro explicármelo.

Yo creo que tiene que ver con razones más estructurales,

que al final tienen que ver con esa ideología de fondo

que es la que todavía nos construyen.

Bienvenidos a todos y a todas.

Me llamo Rafael Alberti.

Hoy 29 de noviembre,

hemos hecho un fabuloso viaje en el tiempo

para conocer a un grupo de mujeres artistas, creadoras,

apasionadas con lo que hacen, pero sobre todo valientes y fuertes.

Un grupo de mujeres que formaban parte,

junto con los conocidos artistas masculinos,

la llamada Generación del 27.

La historia del siglo XX, las olvidó.

Y hoy queremos darle el lugar que se merecen

y las rescatamos en todo su esplendor

divinas y valientes; "Las sinsombrero".

(Música)

Hola, soy Maruja Mallo.

Hola, soy Margarita Manso.

María Zambrano.

Soy Josefina. -Huy, es verdad.

Soy Josefina de la Torre.

Hola, yo soy Marga Gil Roësset.

Soy Concha Méndez.

Hola, soy Rosa Chacel.

Yo soy Ernestina de Champourcin.

Soy María Zambrano.

Soy María Teresa León.

