El diputado autonómico de Compromís en las Cortes Valencianas Carles Esteve ha comentado en Las Cosas Claras las imágenes en las que se muestra como, en las protestas de este jueves en Valencia contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, es golpeado por la Policía pese a aparecer en actitud pacífica. "Estábamos en la parte más separada de la manifestación. Una vez que crucé por donde me indicó el policía, fue el propio policía el que me arreó un porrazo por detrás".

"La concentración fue totalmente pacífica, las cargas policiales no respondieron ni a ningún tipo de motivación ni a una proporcionalidad sobre lo que estaba ocurriendo", ha asegurado Esteve. El diputado ha subrayado que, aunque "puede haber casos aislados de algún individuo violento", los propios manifestantes mostraban su "repulsa a quien podía intentar iniciar algún tipo de ataques contra el mobiliario urbano".

Respecto al agente que le golpeó, Esteve ha explicado que "está ya identificado" y ha expresado que, en su opinión, "este tipo de actuaciones o respuestas puntuales hay que denunciarlas, incluso por el propio bien del Cuerpo. Que esta persona se tome de esta manera el uso de la violencia, que tiene de forma legítica por ser Policía, no ayuda ni a la propia Policía ni a la situación de la manifestación. Estas reacciones hay que eliminarlas".

Preguntado sobre si condena los actos violentos como forma de protesta, en este caso, contra el encarcelamiento de Pablo Hasél y la defensa de la libertad de expresión, Esteve se ha mostrado claro: "Este tipo de violencia es condenable desde cualquier tipo de óptica, no ayuda, no construye", aunque ha reiterado que las protestas de ayer en Valencia "no tienen nada que ver con lo que estamos viendo en vídeos de Barcelona, por ejemplo".