COVID-19 en España | 19 de febrero: La incidencia cae por debajo de 300 casos por primera vez desde el 5 de enero

Datos en Reino Unido: se han notificado 12.027 nuevos contagios y 533 fallecidos en las últimas 24 horas. Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país, el Departamento de Salud británico ha informado de 4.095.269 positivos y 119.920 fallecidos.

“United Kingdom Daily Coronavirus (COVID-19) Report · Friday 19th February.12,027 new cases (people positive) reported, giving a total of 4,095,269.533 new deaths reported, giving a total of 119,920. pic.twitter.com/iws41jeFaV“