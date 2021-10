En Toledo, el punto de encuentro de los equipos es la Gerencia de atención primaria. Custodia las vacunas descongeladas la noche anterior y las distribuye, unas 250 por día. En el informe adjunto, llevan itinerario y nombre y apellidos de los beneficiarios de cada una de las vacunas. Marisa, enfermera, forma tándem con Rosario, médica . De medía cada día recorren unos 150 kilómetros. La policía las custodia hasta salir de Toledo. Después ya viajan solas.

Como ellas, una treintena de equipos en toda la región han asumido la vacunación del grupo 1 de la primera fase estipulada por el Ministerio de Sanidad. C-LM la ha solapado además con los del grupo 2, sanitarios de primera línea. Vacunaciones que se han realizado, de forma mayoritaria, en centros de salud de las capitales.

Segunda dosis, menos nerviosismo

Comprueban listado. Cada vacuna viene con nombre y apellidos. Una hospitalización o un positivo por Covid o síntomas compatibles obligan a no vacunar. Terminan cuando ponen la última vacuna. Después regresan de nuevo al centro base, la Gerencia y entregan tanto virales vacios como reconstituidos. Estos deben administrarse sin que pasen las 6 horas que se mantienen activos.

“Con la segunda dosis parece que ya el susto de la primera ha pasado, ya están más calmados“

La vuelta de los equipos puede prolongarse hasta las 4 o las 5 de la tarde. "cansada pero ..me agrada que se vacunen y me satisface vacunar yo" , dice Marisa. "ya no es un quiero o no quiero, es nuestro deber" añade Rosario.

Han pasado 6 semanas desde el inicio de la vacunación en C-LM y la Consejeria de Sanidad saca pecho: se han administrado casi el 97% de las dosis recibidas, por encima de la media nacional, del 89,6%. El objetivo con el que trabajan es lograr la vacunación del 70% de los castellanomanchegos para el verano.