Tras varios retrasos por el coronavirus, Nieva en Benidorm, la esperada nueva película de película de Isabel Coixet, que cuenta con la participación de RTVE, se estrenará este 11 de diciembre. En el pasado festival de Valladolid ya hablamos con Isabel y con la protagonista femenina, Sarita Choudhury (Mississipppi Masala, Aprendiendo a conducir), y ahora entrevistamos al gran protagonista de esta historia de amor y suspense, el británico Timothy Spall (Harry Potter, Sweeny Todd, Mr. Turner), que interpreta a Peter, un hombre solitario, maníatico y metódico, obsesionado por los fenómenos meteorológicos. Cuando le dan la jubilación anticipada decide visitar a su hermano que vive en Benidorm. No lo encontrará, pero descubrirá a una mujer fascinante, Alex (Sarita), con la que vivirá una intensa relación.

"Peter es un hombre que ha asumido que está desapareciendo -nos cuenta Timothy Spall por videoconferencia-. Y que no tiene ninguna expectativa en la vida, porque las pocas que tenía las ha ido suprimiendo tras una serie de decepciones. Su vida es casi ascética, ha renuncia a los placeres mundanos, y lo único que le permite seguir adelante es su hobby, su afición por la metereología".

01.29 min Benidorm bajo la mirada de Isabel Coixet

"Nunca es tarde para encontrar el amor" "Cuando leí el guion pensé en las espectativas del personaje, sus fragilidades, sus preocupaciones, sus vulnerabilidades, sus defectos... hice una especie de investigación sobre alguien que se ha encerrado en sí mismo y que, en cuanto llega a Benidorm, todo se tuerce para él -asegura Timothy-. Es una auténtica sorpresa para Peter, que tendrá que salir de esa cajita pequeña en la que se ha encerrado y donde parece estar satisfecho. Poco a poco esa cajita se abrirá y esa llamita florecerá. Él no entiende lo que le está pasando pero permite que le ocurra y que le vaya sorprendiendo". "Al principio es un personaje que parece anodino y fácil de ignorar, pero terminará mostrando todas esas facetas que tenemos los seres humanos -continúa el actor-. Pensamos que un hombre aparentemente tan aburrido no es capaz de enamorarse, de tener algo romántico. Incluso el mismo piensa que no se lo merece. Pero descubrirá ese amor extraordinario a pesar de que no termine de creer que algo tan especial le pueda estar pasando a él. Es una película sobre alguien que se encuentra en una situación de película y que se deja llevar". "Y aunque suene un poco tópico, lo fundamental es que nunca, nunca es tarde para encontrar el amor. Y de eso también va la película" -añade Timothy-. 01.30 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Nieva en Benidorm', el thriller romántico de Isabel Coixet que inaugura Valladolid

"Un encuentro de almas" La vida de Peter vida cambiará completamente cuando llegue a Benidorm y conozca a Alex (Sarita), una mujer increíble que trabaja para su desaparecido hermano, que es dueño de un club nocturno. "Es la primera vez que Peter se enamora de verdad -asegura Timothy-. Que experimenta un encuentro de almas. Lo que es realmente extraordinario, porque Peter nunca habría imaginado que iba a conocer a una mujer tan especial. Y encima que siendo tan diferente de él, tan insólita, Alex también pudiera sentir esa conexión especial. Ambos experimentan una irresistible atracción que desafía a cualquier pensamiento lógico o intelectual. Es una conexión de almas, muy diferente de cualquier conexión intelectual". En cuanto a su compañera de reparto, Sarita Choudhury, que interpreta a Alex, una chica que parece haberlo vivido todo, Timothy asegura que es muy distinta de su personaje: "No tiene nada que ver con Alex. sarita es dulce, no se da importancia, es una persona maravillosa... A diferencia de Alex (su personaje) que también es maravillosa pero que se ha puesto una armadura para sobrevivir y hace gala de mucha actitud". "Sarita y yo nos llevamos bien enseguida -continúa el actor-. Sabíamos que había una historia que tenía que crecer entre nuestros personajes y tuvimos grandes discusiones sobre esa relación, junto con Isabel. Los tres estuvimos compinchados para desarrollar los personajes y al final la cosa evolucionó naturalmente. La relación entre nosotros tres ha sido absolutamente maravillosa. Al igual que con los demás actores: Pedro Casablanc, Ana Torrent, Carmen Machi...". 00.52 min Coixet, Espiga de Honor de la Seminci de Valladolid

"Me pareció extraordinario que Isabel cogiera un avión para verme" En la entrevista que nos concedió isabel Coixet nos comentó que: “A Timothy no lo conocía. Le envié el guion mientras estaba rodando en Glasgow y decidí ir hasta allí para convencerlo porque sabía que tenía muchos proyectos. Me pareció un hombre con una sensibilidad increíble, que entendió muy bien quién era Peter, un hombre corriente al que acaban de jubilar y solo tiene una pensión modesta de un banco. Creo que para hacer personajes corrientes necesitas actores extraordinarios como Timothy”. "Yo estaba rodando en Glasgow y ella cogió un avión para venir a verme, lo que me pareció un cumplido extraordinario -confiesa Timothy. Le pedí que me explicara algunas cuestiones sobre el personaje, que no entendía, lo que pensé que podría molestarle. Pero fue todo lo contrario, ella me lo explicó y pasamos una cena muy divertida hablando sobre la vida y sobre la película. Fue muy relajante y me dijo que arreglaríamos cualquier problema. Cuando terminé de charlar con ella pensé que iba a ser un proyecto muy interesante que iba a ir tomando forma y así fue. Por eso mientras volvía al aeropuerto en su coche la llamé y la dije: "cuenta conmigo", una cosa que no suelo hacer". 01.22 min Isabel Coixet termina 'Nieva en Benidorm'

"Para los británicos ir a Benidorm en invierno es como ir al cielo" En cuanto al Benidorm que retrata la película, Timothy Spall asegura que: "La película está ambientada en verano, con un montón de gente que va a pasarlo bien, soltándose la melena, emborrachándose. Como rodamos en invierno no ví nada de eso, pero puedo imaginarme un lugar de desmadre donde hay bares, bares y bares... pero tuvimos que recrear todo eso porque rodamos en pleno invierno". "Sí vimos -continúa- a grupos de gente cantando en la playa, mayores, jóvenes haciendo ejercicio... pero no vimos ese ambiente un poco repulsivo de turistas británicos que hacen locuras. Eso no lo ví. Lo que si me pareció interesante es que hay cierta permisividad en ese tema porque es un pueblo diseñado para eso, al que uno no va con espectativas culturales ni para conocer la historia de España, sino que vas a pasarlo bien. Si has pasado un invierno en Inglaterra te darás cuenta de por qué los británicos se vuelven locos cuando llegan a Benidorm, porque es como salir del infierno para llegar al cielo". 01.22 min El toque de queda en Castilla y León adelanta la gala inaugural de la Seminci Sarita también nos habló de la visión que los británicos tiene sobre Benidorm: asegura que: “Hay muchos británicos que vienen a Benidorm a divertirse, a beber… y que a veces se queman en la playa. Pero a mí me encanta Benidorm. He ido a muchos restaurantes, he conocido a personas estupendas y amables, que tenían pasados un poco duros, como Alex y que tardaron semanas en confesarlo, había que sacárselo poco a poco. Hay mucha dignidad en un sitio considerado turístico. Y eso me encantó”. Si queréis saber más sobre la película no os perdáis esa entrevista que nos concedieron Isabel Coixet y Sarita Choudhury y recordad que Nieva en Benidorm se estrena en los cines este viernes, 11 de diciembre.