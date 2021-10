PP y Vox han criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda este jueves a defender en el Congreso el estado de alarma que entró en vigor el domingo y a pedir su prórroga y que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien lo haga en su lugar. Los 'populares' inciden en que no es adecuado un estado de alarma de seis meses, como pretende alargar el Gobierno, mientras que el partido de Santiago Abascal va más allá y pedirá al Tribunal Constitucional una suspensión cautelar del mismo.

Sánchez participará el jueves en una cumbre europea informal por videoconferencia para hablar de coronavirus y no será quien pida la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo, como es intención del Gobierno. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado tras el Consejo de Ministros que este estado de alarma no incluye ninguna restricción de derechos generalizada -de hecho, el Gobierno ha retirado el toque de queda obligatorio- y que son las autonomías las que gestionarán los límites a imponer. Por ello ha considerado que "ya no tiene sentido" que sea Sánchez quien comparezca.

Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez de querer "forzar" la aplicación de un estado de alarma de seis meses para hacer frente a la pandemia del coronavirus y "no dignarse" a acudir este jueves al Pleno del Congreso.

"Está a tiempo de rectificar y pactar nuestra propuesta de reducir el plazo de alarma -a dos meses- y legislar de una vez contra la pandemia", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter. Los 'populares' insisten en que el Gobierno debería garantizar una alternativa jurídica al estado de alarma durante esas ocho semanas de prórroga.

“No es admisible que Sánchez fuerce un Estado de alarma de 6 meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne a venir al Congreso a presentarlo.



Está a tiempo de rectificar y pactar nuestra propuesta de reducir el plazo de alarma y legislar de una vez contra la pandemia. pic.twitter.com/yIiiDGT3zO“ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 27, 2020

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad ante la aplicación de un "instrumento de excepcionalidad constitucional". Además, ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que como presidente del Gobierno "es el máximo responsable de la acción política" ante un estado de alarma que afecta a "limitaciones de las libertades públicas".

Aún así, su partido está abierto a negociar con el Gobierno la propuesta que puso encima de la mesa Pablo Casado, que tiene "tanta lógica y sensatez" que, a su juicio, no cabe en el planteamiento del PP que "no pueda ser negociada y asumida por el Gobierno". Sin embargo, insiste en que el máximo tiempo a prorrogar el estado de alarma debe ser ocho semanas.