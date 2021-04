No, el Gobierno no ha ingresado 3.000 euros a familias gitanas

Un vídeo de la red social Tik Tok se ha hecho viral más allá de esta plataforma, llegando a Twitter y Whatsapp. En él, un hombre que no se identifica asegura que familias de etnia gitana habían recibido 3.000 euros a través de “una tarjeta solidaria del Gobierno” y que se los habían gastado en Mercadona. Dicho vídeo, posteriormente, se ha comenzado a mover junto a otros vídeos donde se ve a personas aparentemente de etnia gitana realizando abundantes compras en dicha cadena de supermercados junto a un mensaje en el que se afirmaba: "El Gobierno se equivocó en vez de ingresar 110 euros de ayuda a cada familia gitana, ingresa 3000 euros. Más tarde el Gobierno bloquea las tarjetas, mientras los gitanos aprovecharon en hacer las compras del siglo". En Verifica RTVE hemos comprobado que, aunque es cierto que ha habido una incidencia con las tarjetas, se trata de un bulo.

El vídeo, el publicado originalmente en Titk Tok, aparece en la parte inferior derecha el usuario "samuel123456" pero se distingue otro usuario por debajo "jacobomayaamaya". Se trata de un canal de esta red social -ojo, porque para poder acceder a los contenidos es necesario darse de alta- en el que usuario cuenta chistes referente a estereotipos sobre los gitanos. El propio autor publicaba posteriormente un vídeo, el 25 de mayo, donde admite que se había inventado el mensaje que asegura que distintas familias gitanas han recibido 3.000 euros a través de las tarjetas solidarias.

Los mensajes sobre este bulo han sido compartidos por cuentas afines a partidos conservadores. Verificaa RTVE

Junto a dicho vídeo se han compartido otros dos vídeos en el que se ve a varias familias de gitanos, con mascarillas algunos de ellos, haciendo compras de varios carritos llenos en un establecimiento de la cadena Mercadona. En uno de ellos, un hombre afirma haber comprado todo "con una tajerta de 110 euros". Desde Verifica RTVE hemos realizado una búsqueda inversa de las imágenes sin haber encontrado indicios de que hayan sido publicados previamente a abril de 2020. Sin embargo, no es evidente ni la fecha ni la ubicación en la que fueron grabadas, por lo que no es comprobable que el estos vídeos estén relacionados con el primero.

Esta desinformación ha coincidido en el tiempo con una incidencia real: el bloqueo de las tarjetas monedero que dependen de la Generalitat de Cataluña destinadas a atender a los beneficiarios de la beca comedor durante el estado de alarma, noticia de informó la agencia EFE y que publicó La Vanguardia.

Verifica RTVE se ha puesto en contacto con la Conselleria de Educación y Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat que ha remitido cualquiera aclaración a La Caixa, como gestora de las tarjetas. Esta entidad bancaria confirma que hubo un error y que el mismo se produjo el día 22 de marzo. “La incidencia se detectó nada más producirse” e “inmediatamente después” esas tarjetas fueron bloqueadas. “Durante este día estas tarjetas no pudieron operar”. Las tarjetas prepago M2P no son exclusivas de familias de etnia gitana, sino para cualquier beneficiario que reúna las condiciones necesarias. Incluso se utilizan para menores que no están pudiendo hacer comidas en el colegio, como cheque comedor.

Sin embargo, esta incidencia ha sido viralizada con otro mensaje que ha resultado ser un bulo. Se trata de un falso comunicado atribuido a la Generalitat en el que se hacía referencia a este incidente y se aseguraba que se iban a suspender todas las ayudas que tuvieran estas familias para recuperar el dinero gastado: «renta garantizada, subsidio y de familias monoparentales». La propia Generalitat lo ha desmentido en la cuenta de Twitter del Departamento de Trabajo del Gobierno regional: «La información que contiene este documento es FALSA, la desmentimos rotundamente y no ha sido emitida por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ni por el Ayuntamiento de Barcelona».

“❌❌ALERTA❌❌



La informació que conté aquest document és FALSA, la desmentim rotundament i no ha estat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ni per @bcn_ajuntament



Seguiu només fonts oficials.#FakeNews #FakeCovid19 pic.twitter.com/9f92Vdcqt4“ — Treball. gencat (@treballcat) April 24, 2020

Por tanto, aunque es cierto que se ha producido una incidencia con tarjetas de ayuda dependientes de la Generalitat de Cataluña, el error se ha debido a un fallo técnico de la entidad bancaria responsable, que afirma haber subsanado el mismo día bloqueando las tarjetas.