Después de dos jornadas sucesivas de repunte, las cifras ofrecidas este jueves por la evolución de la epidemia de coronavirus han retomado la senda descendente, a pesar de que España haya superado los 15.000 fallecidos y los 150.000 casos con coronavirus. "Los distintos análisis nos hacen ver que la velocidad de propagación está disminuyendo, y esto es en general en todas las comunidades autónomas", ha valorado María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.



Así, el avance del coronavirus ha retornado a una tendencia bajista con 5.756 nuevos contagios, que suman 152.446, mientras que el número de fallecidos alcanza los 15.238 tras otras 683 muertes en 24 horas, 74 menos que el miércoles.



Otras 4.044 personas se han recuperado de la COVID-19, un 8,42% más, con lo que ya son 52.065, el 34,15% del total, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que este jueves tampoco ha ofrecido el recuento de pacientes ingresados en las UCI, a la espera de que las comunidades notifiquen las cifras acumuladas de los mismos.

¿Cómo será el proceso de desescalado?

Una vez más, las autoridades sanitarias han recalcado que la siguiente fase en la lucha contra la epidemia, la de "desescalado", será larga, complicada e inédita, por lo que el Gobierno está buscando el asesoramiento de expertos científicos "tanto a nivel nacional y autonómico, como de la Unión Europea".



María José Sierra, ha reconocido que este proceso "es muy complejo y muy nuevo", algo en lo que "no tenemos experiencia y tampoco respuestas claras". En este sentido, ha asegurado que "nadie tiene los marcadores específicos" porque esta fase "no es rígida", sino que hay muchos factores" que Sanidad tendrá que "ir viendo y siguiendo".



Una de las "piezas clave", según ha añadido, es la detección precoz de los casos y su aislamiento, así como el seguimiento adecuado de sus contactos. "Estamos viendo todos los escenarios, todos los factores que van a influir y poniendo en marcha lo que nos hace falta tener si no lo tenemos", ha precisado.