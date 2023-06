BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento: Bilbao, 1962 Formación: Doctor en Derecho Años en política: con cargos en el PNV desde 2003, llegó a la portavocía de su partido en el Congreso en 2012

Aitor Esteban afronta unas nuevas elecciones generales, las séptimas para él, a las que no hubiera deseado presentarse como candidato. No porque pretenda abandonar la portavocía del PNV en el Congreso, sino porque siempre apostó por el desbloqueo de la política española y por que en España hubiera un gobierno tras las generales del 28A y no una repetición electoral.

A sus 57 años, casado y con dos hijos, Esteban es el candidato con más experiencia en política -a la que dedica su tiempo desde 2003- y en el Congreso de los Diputados -siendo portavoz del PNV desde 2012-.

En todos esos años, y desde un nacionalismo moderado, ha afrontado su cargo abogando por el diálogo y la política útil. Ha logrado importantes objetivos para el País Vasco, como la renovación del Cupo en 2017, el concierto económico, así como el compromiso del Gobierno para que en 2023 esté operativa la llamada Y vasca, la línea ferroviaria que une las tres provincias, entre otras cuestiones.

Pero no por ello ha dejado de involucrarse en las políticas nacionales, apoyando medidas de gobiernos de uno y otro signo, incluso presionando al Ejecutivo de Pedro Sánchez para lograr la subida de las pensiones. En ocasiones su formación ha sido un agente decisivo para el país. Así, el apoyo de los nacionalistas vascos fue imprescindible para que en junio de 2018 Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno al tumbar por moción de censura al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Negociador nato, no entendió el fracaso de Sánchez para formar Gobierno tras las generales del 28 de abril ni el rechazo de Unidas Podemos a la última oferta de los socialistas para conformar un gobierno de coalición con una vicepresidencia social y tres ministerios. En un discurso duro con ambos, tiró de la oreja a ambos líderes: “Las cosas se han hecho como no se tenían que hacer: el PSOE ha andado tarde y ha dejado pasar demasiado el tiempo. (...) Y al señor Iglesias, también tengo que decirle a usted: asaltar el cielo, el cielo se conquista de nube en nube, ocupando una y luego la otra; pero el asalto no se conquista y se equivoca si quiere hacerlo así”.

Firme defensor de la foralidad, ahora afronta unas nuevas elecciones generales en un contexto muy crítico con el nacionalismo por la tensión instalada en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’ y con el cuestionamiento por parte de algunos políticos -especialmente del PP, Ciudadanos y Vox- sobre las concesiones del Estado al País Vasco, Navarra y Cataluña. Con todo, aspira a volver a la Cámara Baja para seguir mirando por su tierra y hacer de la política un espacio de entendimiento.