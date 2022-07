La histórica derrota de Theresa May en el Parlamento británico, que este martes ha rechazado el acuerdo sobre el Brexit que ella logró cerrar tras arduas negociaciones con la Unión Europea, no solo abre un período de enorme incertidumbre para Reino Unido, abocado a día de hoy a una salida abrupta del bloque comunitario, sino que pone de manifiesto la extrema debilidad de su Gobierno, que tendrá que superar este miércoles una moción de censura planteada por los laboristas.

No parece probable, en cualquier caso, que esa moción, anunciada por el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, sea capaz de desalojarla del 10 de Downing Street: los 317 diputados conservadores, incluidos los 118 que han votado en contra del acuerdo propuesto por la líder de su partido, ya han anunciado que si respaldarán a May en la moción de censura.

También los diez diputados de la formación norirlandesa Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en ingles), que sostienen a la mayoría conservadora, han indicado que no se pronunciarán en contra de la primera ministra, pese a que este martes también han votado en contra del acuerdo alcanzado con Bruselas.

Una derrota abultadísima

Sin embargo, el apoyo de sus correligionarios tories y de sus socios unionistas no oculta la magnitud de la derrota de May, la más abultada sufrida por un gobierno británico desde 1924: el acuerdo ha sido rechazado por 432 diputados, por solo 202 que han votado a favor, muy lejos de los 320 que se necesitaban para aprobar el texto. Apenas dos tercios de sus diputados lo han apoyado, mientras que toda la oposición en bloque se ha opuesto al pacto -solo tres laboristas han roto la disciplina de voto-.

Esa diferencia entre votos en contra y a favor, 230 diputados, es la que marca la gran debilidad de May, atrapada entre las exigencias del Parlamento de Westminster y la imposibilidad de arrancar cualquier modificación en el acuerdo por parte de los Veintisiete, que han reiterado que el texto está cerrado y que tan solo pueden ofrecer aclaraciones complementarias, pero nunca cambios legales de fondo.

Todo el mundo, incluida la propia May, daba por hecho que el acuerdo no superaría la primera votación -que estaba prevista para primeros de diciembre, aunque se aplazó por la falta de apoyos-; no está tan claro, sin embargo, que se esperase una derrota tan contundente, que pone en cuestión las distintas alternativas que se habían planteado para superar el trámite parlamentario en segunda instancia.