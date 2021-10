Las autoridades de Florida han revelado que por lo menos cuatro personas han muerto tras el derrumbe este jueves de un puente peatonal recién instalado sobre la conocida calle ocho de esta ciudad. Hay además diez heridos, dos de ellos en condición crítica.

En una rueda de prensa, el jefe del departamento de bomberos del condado Miami-Dade, David Downey, ha confirmado que el "trágico suceso" se cobró la vida de cuatro personas.

El gobernador de Florida, Rick Scott, ha señalado por su parte durante la rueda de prensa que se procederá con una "completa investigación" del suceso ocurrido sobre la 1.30 de la tarde (17.30 GMT) y que, si procede, se presentarán cargos contra los responsables.

Scott ha añadido que los bomberos y socorristas se encuentran en el lugar del siniestro para "asegurar que se rescate a quien pueda ser rescatado".

Por su parte Downey ha manifestado que su personal se mantendrá durante la noche en "modo búsqueda y rescate", con apoyo de equipos de escucha, cámaras y perros entrenados, con el objetivo de averiguar si es que hay sobrevivientes debajo de los escombros.

"Tenemos que eliminar parte de esto pieza por pieza. Es muy inestable", ha manifestado el jefe de bomberos.

Imágenes aéreas publicadas en la cuenta de Twitter de los bomberos muestran a efectivos sobre los restos de concreto del puente, acompañados de perros que buscan posibles sobrevivientes.

El senador por Florida Marco Rubio que también ha formado parte de la rueda de prensa, ha lamentado este "trágico hecho", en especial debido a que "irónicamente el puente había sido diseñado para ofrecer más seguridad" para los transeúntes que requieren cruzar esta transitada arteria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su pésame a través de su cuenta de Twitter.

“Continuing to monitor the heartbreaking bridge collapse at FIU - so tragic. Many brave First Responders rushed in to save lives. Thank you for your courage. Praying this evening for all who are affected.“