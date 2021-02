El príncipe Felipe hereda una monarquía en horas bajas. Suspendida por los ciudadanos, el futuro rey, que será proclamado como Felipe VI, tendrá que hacer frente al desgaste que ha supuesto para la institución el caso Nóos, con la imputación de Iñaki Urdangarin y su hermana la infanta Cristina, y a retos como la propia modernización de la Corona y el desafío soberanista de Cataluña, con una Generalitat dispuesta a convocar la consulta para el 9 de noviembre de este mismo año.

La monarquía comenzó a dar signos de fatiga en octubre de 2011, cuando suspendió por primera vez con un 4,89 según el CIS de aquel mes. Lejos quedaban los notables que conseguía el rey don Juan Carlos a mediados de los años 90.

Tras el primer insuficiente, el Centro de Investigaciones Sociológicas dejó de preguntar por la Corona hasta el barómetro de abril de 2013, cuando la monarquía se coló por primera vez entre los principales problemas de los españoles y bajó de la tercera a la sexta posición entre las instituciones más valoradas con una nota de un 3,68 coincidiendo con la primera vez que el juez del caso Nóos imputó a la infanta.

En una encuesta de Sigma Dos para El Mundo publicada el pasado mes de enero el apoyo a la monarquía caía hasta el 49,9%, pero el 66% tenía buena o muy buena opinión del príncipe.

El CIS volvió a interrogar por la monarquía en barómetro de abril de este año, en el que suspendió por tercera vez con un 3,72 sobre 10. Se quedó por detrás de la Guardia Civil (5,78), la Policía (5,70), las Fuerzas Armadas (5,29), los medios de comunicación (4,51) y el Defensor del Pueblo (3,87) aunque por delante de los partidos políticos (1,89) y de otras instituciones del Estado como el Gobierno (2,45) y el Parlamento (2,63). El principe accederá así al trono en plena crisis de la instituciones de la Transición.

La modernización de la monarquía

Uno de los retos del futuro Felipe VI será la modernización de la institución haciéndola más abierta y transparente. El escándalo tras el viaje del rey a Botsuana para cazar elefantes en abril de 2012 marcó un punto de inflexión. Don Juan Carlos pidió perdón públicamente con aquel "lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir" y desde entonces tomó medidas encaminadas a restañar las heridas provocadas en la institución.

Entre estas, destaca la inclusión de la Casa Real en la nueva ley de transparencia o la publicación más detallada de los presupuestos anuales, aunque sin llegar al grado de otras monarquías como la británica, donde se informa de cada una de las partidas.

La Casa Real ha modernizado también su página web, ha hecho un portal para acercar la monarquía a los niños y se ha abierto cuenta en Twitter.