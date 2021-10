La presencia de extranjeros combatiendo en Siria, entre ellos militantes yihadistas, ha sido confirmada por la Comisión Independiente de Investigación auspiciada por la ONU que ha documentado las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país en los últimos 18 meses.

"La comisión confirmó la presencia creciente de elementos extranjeros, incluyendo militantes yihadistas, en Siria. Algunos se unen a las fuerzas antigubernamentales mientras que otros establecen sus propios grupos para actuar de forma independiente", ha anunciado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos el presidente de la comisión, el brasileño Paulo Sergio Pinheiro.

La comisión ha podido comprobar que la presencia de "estos elementos está llevando a los combatientes antigubernamentales a asumir posiciones mucho más radicales", ha agregado el presidente, que este lunes ha realizado una actualización del informe que presentó el pasado 15 de agosto.

Las investigaciones de la comisión -que no tiene acceso al territorio sirio y cuyas conclusiones derivan de las más de un millar de entrevistas que han realizado a funcionarios desertores y refugiados en países vecinos- alcanzan hasta finales de agosto.

Pinheiro ha recomendado al Consejo de Seguridad de la ONU que remita el informe de la comisión a la Corte Penal Internacional "para que pueda tomar las medidas oportunas, vista la gravedad de las violaciones, abusos y crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales y los shabbiha (milicias del régimen, y los grupos antigubernamentales". El experto brasileño ha recordado que solo el Consejo tiene el poder para enviar el asunto a la CPI.

Aumento de las violaciones de derechos humanos

Pinheiro ha expresado su preocupación por el "aumento dramático" de las tensiones sectarias, particularmente en las provincias de Latakia e Idilib. "Secuestros y asesinatos acontecen entre suníes por un lado y chiíes y alauís por el otro. Otros grupos minoritarios, como cristianos y drusos están organizando sus propios grupos de autodefensa porque sus comunidades se sienten amenazadas por la creciente violencia sectaria", ha indicado.

Ha afirmado que la situación "se ha deteriorado hasta un grado tal que es muy difícil describirla de manera justa en solo unas palabras". "Las graves violaciones de derechos humanos han crecido en número, ritmo y escala. La frecuencia con la que estas violaciones ocurren impide a la comisión investigarlas. Los civiles, muchos de ellos niños, están sufriendo especialmente la espiral de violencia"., ha asegurado.

El jurista brasileño ha hecho hincapié en el sufrimiento de los civiles, que no solo se encuentran entre fuego cruzado, sino que son objetivo específico de las fuerzas de seguridad.

"Los bombardeos intensos que llevan a cabo las fuerzas gubernamentales ya no son un preludio para ataques por tierra, sino que muchas ciudades están padeciendo bombardeos constantes".

Pinheiro ha citado los casos de Homs e Idlib, y recordó que el 60 % de los sirios que han buscado refugio en Turquía provenían de esta segunda ciudad.

El informe recrimina a los grupos de oposición no vestirse de forma distintiva para diferenciarse de los civiles, contar entre sus filas con menores de 18 años y no aplicar las normas de la guerra para evitar el sufrimiento de aquellos no combatientes.