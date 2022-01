La mina de platino de Marikana, en Sudáfrica, donde el pasado jueves la Policía mató a decenas de trabajadores en huelga, ha retomado su actividad este lunes con la vuelta al trabajo de aproximadamente un cuarto de la plantilla.

La compañía propietaria, Lonmin, ha amenazado con despedir a los 3.000 huelguistas si no volvían a sus puestos, aunque aún se desconoce si el ultimatum ha surtido efecto.

"La asistencia ha empezado lentamente pero ahora es de un 27%. Pero no está claro si los trabajadores han vuelto", ha declarado a Reuters un portavoz de Lonmin.

El portavoz policial, Dennis Adriao, ha asegurado que no ha habido hasta el momento ninguna información de incidentes. "Hay una gran presencia policial", ha explicado.

Centenares de agentes han acampado frente a la mina y patrullan en pequeños convoyes de vehículos, además de en helicóptero.

El presidente del país, Jacob Zuma visitará este lunes el pozo, al igual que el grupo de investigadores nombrado para esclarecer los hechos. Zuma ha declarado una semana nacional de duelo por las víctimas.

Lonmin, que produce el 12% del platino mundial, fue forzada la semana pasada a congelar su actividad debido a la violencia, aunque los servicios esenciales como la ventilación se han mantenido y las minas pueden volver rápidamente a la producción.

El parón ha aumentado los precios del platino, aunque la industria asegura que sigue siendo deficitaria. La compañía había limitado sus planes de gasto antes incluso de los enfrentamientos, y puede que no llegue a su objetivo de producción anual. y miss its annual production target of 750,000 ounces.