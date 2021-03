El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha rechazado la petición del sindicato Manos Limpias de que se cite como imputada a la infanta Cristina porque en estos momentos no tiene ninguna prueba ni ningún testimonio que la implique en las supuestas irregularidades detectadas en el Instituto Nóos, al igual que tampoco estima procedente que se celebre un careo entre el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres.

Manos Limpias ha anunciado, tras conocer la decisión judicial, que recurrirá el auto notificado y difundido este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en lo que respecta a la infanta.

En el auto notificado este lunes, el juez observa que "nada más lejos" de esta resolución "que emitir un juicio de probabilidad con pretensiones de permanencia sobre la responsabilidad que haya podido o no contraer" la infanta "en relación con las actividades realizadas por su marido". Por ello, subraya el juez, lo que resuelve ahora "solo tiene vigencia en este momento, con los datos con los que ahora se cuenta y a los solos fines de analizar la procedencia de la solicitud" que formuló Manos Limpias, y que ha rechazado.

Explica el magistrado que la citación como imputada de una persona "no tiene como finalidad el buscar en su curso hipotéticos y eventuales indicios de criminalidad contra ella", sino posibilitar que dé su versión "sobre los que ya existen" para que el instructor valore si ha quedado "desvirtuados, confirmados o incluso acentuados". No actuar así solo "conduciría a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo", ha subrayado.

No hay datos que la involucren en la toma de decisiones Sobre su participación en Aizoon junto a su marido, el juez dice que el sólo hecho de participar en un ente asociativo sin ejercer en el mismo funciones ejecutivas "no genera para el simple partícipe responsabilidad criminal por los hipotéticos delitos que pudieran cometer sus directivos en el ejercicio de sus facultades de dirección". En la causa, detalla el juez, "no obra absolutamente ningún testimonio, y son muchos los que se han tomado (...), que involucren de algún modo" a la infanta "en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Diego Torres". A Doña Cristina tampoco "la han visto merodear por sus dependencias o expresar sus criterios sobre la oportunidad de llevar a cabo conciertos o operaciones", según el auto. En cuanto a que determinados gastos personales del matrimonio de los duques se hayan cargado a la contabilidad de Aizoon, el juez dice que "diversidad de correos electrónicos así parecen delatarlo, pero no existe absolutamente ninguno en el que figure como remitente o destinataria" la infanta. El juez considera en el auto que no cabe "sin más extraer la complicidad" de la infanta en "un supuesto incremento del nivel de vida del matrimonio, ya que el que parece ser que se dio no fue tan sorpresivo como acontece en aquellos casos en que se pasa de la modestia a la opulencia, sin razones que lo justifiquen, y en los que obviamente todos los miembros de la unidad familiar están llamados a cuestionarse el origen del patrimonio del que inesperadamente disfrutan".

Ingresos lícitos al matrimonio Detalla el magistrado que los duques cuentan "con los ingresos que lícitamente aporta" la infanta "fruto de su trabajo para una determinada entidad" y "con las aportaciones de la Casa Real por la intervención del matrimonio en actos públicos institucionales". Además, el juez cita "los muy sustanciosos ingresos" que Urdangarin obtiene "de sus relaciones con un gran número de empresas que, en tanto son privadas y absolutamente nadie ha formulado denuncia alguna sobre posibles concurrencias delictivas, no son objeto de investigación, y por último, con los derivados de la relación laboral que desarrolla en Estado Unidos para otra empresa". Tras rechazar los argumentos de Manos Limpias para la citación de la infanta, el magistrado dice: "Si Doña Cristina ha de comparecer ante este juzgado para deponer sobre los hechos que se instruyen ello no habrá de acontecer en razón a los datos con los que hasta hoy se cuenta, sino por los que, en su caso, pudieran sobrevenir, en cuyo momento se adoptaría la resolución que procediera". En cuanto al careo entre Urdangarin y Diego Torres, el juez lo rechaza al recordar que el pasado día 11 el exsocio del duque no quiso declarar y si se decide a hacerlo, habrá que ver si existen discrepancias en sus versiones y si éstas pueden disiparse en un careo. En el auto, el juez también rechaza la pretensión del Partido Popular de Baleares de imponer a Manos Limpias "el actuar bajo una común representación y dirección".