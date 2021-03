James Murdoch, hijo del magnate de medios de comunicación Rupert Murdoch, ha dimitido como presidente ejecutivo de News International, editora de The Sun y The Times en el Reino Unido, para dedicarse a otros negocios del grupo, según ha informado la empresa.

Su renuncia se produce después de que varios periodistas del Sun fueran detenidos por presuntos sobornos a cargos públicos y mientras continúa la investigación sobre las escuchas telefónicas practicadas en el ya clausurado News of the world, de la misma compañía.

"Aprecio profundamente la dedicación de muchos de mis talentosos colegas en News International que trabajan sin descanso para informar a la opinión pública", ha declarado Murdoch de 39 años en el comunicado hecho público por la empresa.

Además, ha añadido que el lanzamiento de la nueva edición dominical del Sun, destinada a cubrir el hueco dejado por News of the World, y "nuevas prácticas de negocios" han colocado a la compañía en una posición "fuerte" de cara al futuro.

Pero las palabras de Murdoch, que seguirá siendo vicepresidente operativo de News Corporation, la empresa madre de News Internacional, no ocultan que su dimisión es una consecuencia directa del escándalo de los pinchazos telefónicos de los periódicos británicos del grupo, que se han extendido del News of the World a The Sun.

Investigaciones en marcha El año pasado James Murdoch compareció dos veces ante la comisión del Parlamento británico de Cultura, Medios de Comunidació y Deportes para responder a preguntas sobre la investigación en el escándalo de los pinchazos, que ha conmocionado a la sociedad y a la clase política de Reino Unido. El motivo de su segunda convocatoria es que en la primera declaración que hizo junto a su padre aseguró que hasta finales de 2010 no estaba al corriente de los pinchazos, algo que fue cuestionado por dos exdirectivos de la empresa, que alegaron que en 2008 fue informado de la existencia de un correo electrónico en el que se sugería que las prácticas ilegales estaban extendidas en la empresa y no se limitaban a un solo periodista. Paul Connew, un ex vicedirector del News of the World, ya había declarado a la BBC que no le sorprendería que Murdoch dimitiese. "Creo que tenemos que ir más allá. Está bastante claro que va a haber críticas a James Murdoch en el informe final de la comisión, que previsiblemente saldrá a la luz no dentro de mucho, y creo que fundamentalmente se le ha quitado de la línea de fuego", ha añadido. La salida de James Murdoch llega también mientras una investigación separada de la llamada Comisión Levenson estudia la cultura, práctica y ética de la prensa británica tras las escuchas. Allí esta misma semana Scotland Yard ha asegurado que el Sun, el periódico más vendido de News International, tenía una "cultura" del soborno a sus fuentes.