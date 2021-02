Los cinco periodistas del diario británico The Sun detenidos el sábado en conexión con posibles sobornos a las autoridades han sido puestos en libertad bajo fianza, informa hoy la agencia local de noticias PA.

Los otros tres detenidos en este caso -un militar, un policía y un funcionario del ministerio de Defensa- han sido también liberados y, al igual que los reporteros, deberán personarse en comisaría en marzo y mayo.

Los periodistas del The Sun detenidos son el subdirector Geoff Webster; el jefe de fotografía John Edwards; John Kay, reportero jefe; el jefe de noticias John Sturgis y Nick Parker, corresponsal jefe en el extranjero.

Ante la detención de los empleados del The Sun, el propietario del periódico, el magnate Rupert Murdoch, prevé viajar al Reino Unido a finales de la próxima semana para gestionar la nueva crisis en uno de sus periódicos, indica PA.ç

La clausura del News of the world tras la detención de varios de sus empleados por pinchazos telefónicos ilegales conllevó unos 250 despidos .

Murdoch, que el pasado julio tuvo que cerrar otro de sus periódicos británicos, el News of the world, por la práctica de escuchas ilegales , ha asegurado a la plantilla del "Sun" que esta cabecera no correrá la misma suerte.

Operación Weeting

Los arrestos se enmarcan en la operación policial Elveden, que se efectúa en paralelo a la operación Weeting, que investiga el caso de las escuchas telefónicas ilegales practicadas por periodistas para obtener exclusivas informativas.

La detención de los empleados de The Sun -el periódico más popular del país con una circulación diaria de casi tres millones de ejemplares- supone un nuevo revés para el imperio de Murdoch, quien el año pasado tuvo que comparecer ante el Parlamento británico para responder sobre las escuchas.

En esa comparecencia, Rupert Murdoch y su hijo James, responsable de sus actividades empresariales en Europa, negaron tener conocimiento del alcance de los pinchazos telefónicos en el News of the world, que afectaron tanto a famosos como a gente corriente, algunos de los cuales han sido indemnizados.

Las detenciones en The Sun indican que, además del News of the world, pudo haber prácticas ilegales también en este periódico, parte del imperio de Murdoch en el Reino Unido junto con The Times y el canal de televisión de pago "BSkyB".

El caso de las escuchas, abierto inicialmente en 2006, volvió a estallar el año pasado con nuevas denuncias y motivó la apertura de una investigación paralela, la llamada Elveden, sobre los presuntos sobornos a autoridades a cambio de información.

En las últimas semanas han sido detenidos y liberados bajo fianza mientras continúa la investigación otros cuatro empleados o antiguos empleados del "Sun" por presuntos sobornos y varios agentes de policía que habrían recibido dinero a cambio de información.