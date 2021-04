El lehendakari, Patxi López, ha anunciado este viernes que va adoptar iniciativas para intentar cerrar definitivamente el "ciclo terrorista" en Euskadi tras el anuncio del cese de la violencia por parte de ETA, entre las que ha enunciado la búsqueda de acuerdos políticos similares al alcanzado en el Congreso de los Diputados esta semana.

López ha hecho este anuncio ante el pleno de la Cámara de Vitoria en respuesta a una pregunta de Gorka Maneiro (UPyD) referente a su posición sobre el encarcelamiento del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.

En su respuesta, el lehendakari ha puesto en valor el acuerdo político alcanzado esta semana en el Congreso a favor del fin de ETA, que suscribieron todos los grupos excepto UPyD y Amaiur, y ha apostado por que este marco de unidad no se quede sólo en la Cámara baja sino que debe "avanzar en Euskadi".

El lehendakari ha anunciado que hoy mismo va a registrar en el Parlamento una solicitud de comparecencia para explicar una propuesta, de la que no ha dado detalles, que busque que también en Euskadi las fuerzas políticas puedan "llegar a acuerdos" y se puedan "definir foros y fórmulas" que les permitan "seguir avanzando" en el fin definitivo de la violencia y la consolidación de la paz.

Esta solicitud para valorar el acuerdo en el Congreso y hacer nuevas propuestas será calificada por la Mesa de la Cámara el próximo martes, para que luego la Junta de Portavoces incluya la comparecencia en una próxima sesión.

UPyD: Otegi no es un preso político

Esta intervención se ha dado en el transcurso de una interpelación de UPyD, a raíz de la entrevista al lehendakari en el diario Gara, en la que opinaba que la permanencia en la cárcel de Arnaldo Otegi es "contraria a la opinión y el sentimiento de la sociedad vasca".

Maneiro ha criticado que el lehendakari no respondiera contundentemente que Otegi no es un preso político, que era el sentido de la pregunta del periodista, con lo que, a juicio del parlamentario de UPyD, no estaba haciendo "pedagogía democrática".

López ha recordado que tanto él como su partido han estado toda la vida defendiendo el sistema democrático y ha acusado a UPyD de mantener una postura con la que "busca protagonismo y rentabilidad electoral", mientras que el resto de los partidos trabajan para la "superación del ciclo del terrorismo".