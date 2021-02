Los islamistas ganan la revuelta en las urnas

"No deberíamos temerles, tenemos que cooperar con ellos. No deberíamos tener problemas con alguien que opera bajo las leyes internacionales, llega al poder y lucha contra el terrorismo". ¿De quién habla el primer ministro catarí? En esta frase, el jeque Hamad resume el nuevo escenario que se abre en el mundo árabe tras las revueltas: el auge de los partidos islamistas y el temor de Occidente a que su victoria en las elecciones de Túnez, Marruecos y, previsiblemente también en Egipto, desestabilice la región.

"Aunque defienden la aplicación de la sharia o ley islámica, esto no representa un peligro ya que la radicalidad depende que cómo interpreten y apliquen la ley", subraya Kausch a RTVE.es. Su victoria podría poner fin a la lucha de poder que han mantenido con el Ejército tras el derrocamiento de Mubarak.

En 2007, se convirtieron en la primera fuerza más votada aunque se quedaron por debajo del partido oficial Istiqlal en número de escaños, y ahora la reforma constitucional y la apertura del reino marroquí -que no ha podido obviar el clamor de cambio- ha posibilitado su ascenso. Parlamentarios jóvenes y profesores abundan entre sus 107 miembros electos.

Salafismo versus Islamismo

Paralelo al auge del islamismo también se ha producido un ascenso de partidos que defienden tesis salafistas, vinculadas a una interpretación más radical del Islam. "El salafismo es una vertiente del islamismo que propugna una interpretación más literal y rígida del Corán y tiene un discurso político incompatible con la democracia y los derechos humanos", explica la experta en mundo árabe de Fride. Su principal representante está en el wahabismo de Arabia Saudí.

En la primera vuelta de las elecciones legislativas en Egipto, la punta de lanza de los salafistas, Al Nur, se ha ha perfilado como la segunda fuerza más votada con el 20% de los votos. El partido, que nació tras la revolución de febrero, propugna la aplicación de la sharia en política, sociedad y economía, y durante la campaña se ha encargado de organizar todo tipo de asistencialismo y caridad, como vender carne y otros alimentos a precio de coste en lugares populares o repartir juguetes para los niños.

"No creo que al final vayan a obtener un número de votos significativo, pero si participan en el nuevo Gobierno no sería una buena noticia porque tienen un programa radical", opina la analista Kristina Kausch. "Los Hermanos Musulmanes no deberían pactar con Al Nur porque su estrategia de campaña ha sido presentarse como alternativa al salafismo y una coalición destruiría los frutos de esos esfuerzos", añade.

Túnez también ha visto una creciente influencia de los salafistas en el ámbito social, sobre todo en la comunidad educativa. En los últimos días, los radicales islámicos han protagonizado varios incidentes violentos en las universidades tunecinas al exigir la segregación por sexos, la construcción de oratorios y que se permita a las mujeres con velo integral presentarse a los exámenes