Egipto vota dividido sobre el futuro de su revolución

Como un verdadero logro. Así sintieron los manifestantes de Tahrir la convocatoria de las elecciones legislativas que este lunes celebra el país. Quién les iba a decir que, meses más tarde de haberlo consiguido tras la marcha de su expresidente Hosni Mubarak, esa fiesta democática se iba a ver empañada por nuevos brotes de enfretamientos, muertes y la misma petición que les echó a las calles la primera vez: la de lograr la caída de quien ostenta el poder.

En este contexto ha llegado el que debía ser su gran día democrático, el primero de un largo camino con el que dar forma al nuevo Egipto. Pero lo cierto es que el grito unánime de los egipcios que han vuelto a llenar Tahrir también ha querido transmitir que el país no estaba preparado para acudir a las urnas.

El clamor de esta mítica plaza es el de que los militares abandonen el poder antes de las presidenciales -previstas como tarde para el próximo julio de 2012- y que se den las verdaderas condiciones para dar el voto en las legislativas.

Una campaña sin campaña

Pero la Junta Militar que ostenta el poder no piensa lo mismo. A través de un mensaje televisado - continuación para muchos del que en su día realizó Mubarak para aferrarse al poder- el general Tantaui anunció que la cita electoral se mantenía.

Horas más tarde, los egipcios salieron a la calle para decir que no tendría que ser así. Así se lo explica a la cadena BBC un joven presente en Tahrir que insta al boicot de las urnas como único camino a la transición para salvaguardar la democracia.

El temor es claro y evidente: no creen en la capacidad del Ejército, que ha ejercido el poder durante décadas, para dirigir a todo un país hacia la democracia. Es más, muchos manifestantes han asegurado no creer en ningún proceso presidido por los militares ya que no consideran que tengan ni autoridad moral ni política para decidir cuándo y en qué condiciones deben votar.

“No pueden celebrarse antes de transferir el poder a los civiles“

"Si acepto este parlamento que se va a crear bajo el gobierno de los militares, entonces estoy participando en la mayor falsificación de la democracia real en Egipto", explica a la cadena BBC la activista Ahmed Naguib.

Por ello los ojos de la mayoría de los egipcios no se han centrado en la campaña electoral en la que más de medio centenar de partidos han presentado sus propuestas. Estas se han visto completamente ensombrecidas por los enfrentamientos que se viven El Cairo y otras dos ciudades desde el pasado sábado. También por las fustraciones sobre la velocidad de la transición democrática así como por el desempleo, la pobreza y la corrupción presente en el país.

De nada han servido todos los pasos dados por los militares. El dimitido gabinete de Esam Sharaf ha resultado ser para los revolucionarios un títere del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, supeditado a las decisiones de unos dirigentes militares que ya movían los hilos en la época de Mubarak.

Tampoco la designación el pasado viernes de Kamal Ganzuri, exprimer ministro bajo el régimen de Mubarak, parece convencer a Tahrir.