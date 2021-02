Los médicos de los ocho hospitales del Instituto Catalán de la Salud (ICS) han calificado de "insostenible" la situación por el cierre del 30% de las camas y el 40% de los quirófanos por los recortes en Sanidad que está realizando la Generalitat.

Los médicos de estos hospitales han calificado en una conferencia de prensa de "maquillaje" las listas de espera que este lunes hizo público el departamento de Salud.

En un comunicado conjunto, representantes de las juntas clínicas de los hospitales de Bellvitge, Viladecans, Josep Trueta de Girona, Valle Hebrón, Germans Trias y Pujol, Arnau de Vilanova, Joan XXIII de Tarragona, y Virge de la Cinta de Tortosa denuncian además que se han reducido médicos de guardia, lo que ha provocado una sobrecarga de pacientes en los especialistas que repercute en la tutela de los médicos MIR en formación.

También piden al ICS que pare estas medidas de ahorro que reducen la calidad y excelencia de los centros y que busquen alternativas de financiación, y proponen que la Generalitat dé, con carácter urgente, los 77 millones que necesitan para trabajar.

En este sentido, han propuesto que la sanidad reciba el mismo trato que bancos y otras empresas no públicas, financiadas en momentos de dificultad.

Además, han amenazado con convocar una huelga si esta situación no se soluciona, aunque no quieren hacerlo por la repercusión que tiene en la asistencia de los pacientes y porque hay médicos con sueldos tan bajos, algunos mileuristas, que no lo pueden asumir.

Han señalado además que no entienden cómo desde el ICS son tan agresivos con los profesionales sanitarios, que tienen el sueldo más bajo de toda España, y han pedido a los responsables que se pasen por los hospitales para ver las condiciones en las que trabajan.

Sobre las listas de espera que hizo publicas el conseller de Salud, Boi Ruiz, han denunciado que desconocen los criterios con los que se han hecho porque la conselleria no ha hablado con los profesionales, y que los datos de junio en los que se basan no tienen nada que ver con la realidad de octubre, tras cerrar camas y bajar actividad.

María Teresa Fuentesalz, delegada de Médicos de Cataluña en Bellvitge, ha explicado que se han cerrado 100 camas, que se ha pasado de 35 quirófanos operativos a 29 -en agosto solo funcionaban 14-, y que desde la puesta en marcha de los recortes se ha dejado de operar a entre 2.000 y 3.000 personas, que ahora están en la lista de espera.

Fuentesalz ha destacado que en el hospital se operaban de media a unos 100 enfermos diarios, y que ahora se intervienen a unos 40, y ha señalado que a la situación de colapso contribuye también el hecho de que las consultas externas solo funcionan por la mañana.