El botón '+1' es a Google+, la red social de Google, lo que el botón 'Me gusta' es a Facebook. E igual que éste, el de Google se puede incorporar a cualquier página web, artículo, fotografía, o post de modo que los usuarios pueden marcar –que no compartir– aquello que encuentran interesante o afín a sus intereses y gustos allende Internet.

A pesar de su juventud y de no gozar todavía ni de lejos de la popularidad que disfruta la red de Mark Zuckerberg, Google+ avanza paso a paso, ganando usuarios –a pesar de que, al parecer, éstos son bastante menos activos– y añadiendo nuevas funciones.

La más reciente afecta precisamente al botón '+1', que ahora muestra de forma dinámica el nombre aquellos usuarios que han pulsado cada uno de los botones '+1' repartidos entre cada vez más sitios web.

Además, se amplían las posibilidades a la hora de confeccionar o configurar a medida el botón conforme a las preferencias de cada uno a la hora de insertarlo en su página o blog.

"Resulta espeluzanante que mis jefes o clientes puedan conocer tan fácilmente aquello que marco como +1" o "me preocupa que cualquiera pueda añadir en su site una línea de código que acceda directamente a mi perfil de Google+", son algunos de los comentarios de usuarios que han expresado sus temores respecto a esta función.

Esta nueva característica ha encontrado, sin embargo, algunas opiniones críticas. El hecho es que cuando se pulsa el botón '+1' queda registrado y se muestra públicamente quién ha sido , incluso para usuarios que no pertenecen a la red social de Google.

No para todos los públicos

Esto es algo que Facebook no hace: al pulsar 'me gusta' desde un botón externo a Facebook automáticamente se crea una entrada nueva en el muro . Es decir, que allí es lo mismo 'compartir' que 'gustar' . Twitter funciona igual —envía una publicación nueva a la cronología del usuario–, aunque en este caso su naturaleza sólo da lugar a que sea así.

De modo que Google+ distingue entre marcar algo como 'me gusta' (+1) a título propio y de forma pública y compartir. Así, una cosa es lo que a uno le gusta –que tiene implicaciones en posteriores resultados en su buscador, que es donde surgió originalmente– y otra cosa lo que desea compartir.

"'+1' es una acción pública. Si lo que se quiere es recomendar (compartir) algo a determinadas personas, pero no de forma pública, entonces la opción adecuada es compartirla con el o los círculos de contactos correspondientes".

+1 vs Compartir

La polémica del 'Me gusta' ¿aplicable al '+1'?

Ayer mismo se conocía que a Alemania no le gusta el 'Me gusta' de Facebook porque "viola las leyes alemanas y de la Unión Europea sobre protección de datos".

En principio ese mismo argumento en contra, independientemente de si es correcto o no, es aplicable al botón de Google+ dado que la mecánica de ambos mecanismos, el motivo de la queja alemana, es la misma.

Ambos suponen la transacción de información entre distintos sitios web. Y ambos dejan un rastro en el perfil de la red social del usuario, aunque éste sólo es visible para aquellos usuarios agregados –en Google+– o añadidos como amigos, en Facebook.

“Es recomendable no pulsar el botón '+1' en casos sensibles“

De hecho, se podría argumentar que en Google+ es casi peor porque además queda constancia pública y abierta.

Pero, de nuevo, el botón "+1" es un'"acto público', y esto es muy importante que quede claro para todos los usuarios.

De modo que en caso de que esto suponga algún tipo de temor o incomodidad lo mejor es no utilizar esa opción. No pulsar el botón '+1' sobre todo en casos más o menos sensibles: ideológicos, políticos, sexuales, religiosos, etc. si se da el caso de que existe el temor a que esa muestra de interés sea pública.

En cambio compartir los contenidos y hacerlo sólo con el círculo o círculos de contactos adecuados, no supone en principio una exposición pública sino privada de esa información. Lo cual no significa que no haya que ser también cuidadoso al respecto.