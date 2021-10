El presidente del grupo empresarial News Corporation, Rupert Murdoch, viajará mañana domingo a Londres, según ha informado la cadena británica BBC. El motivo del viaje es abordar la crisis provocada por las escuchas telefónicas ilegales realizadas por el tabloide británico News of the World, que fue clausurado por este motivo el jueves por el propio Murdoch.

Murdoch, de 80 años, llegará a Reino Unido apenas tres días después de su decisión de cerrar el dominical, el más vendido del país. Por su parte, News Corporation ha declinado comentar sobre la agenda de Murdoch.

La Policía británica detuvo este viernes al exdirector de comunicación del primer ministro británico, David Cameron, y exdirector del News of the World, Andy Coulson, que ha sido puesto en libertad bajo fianza este mismo viernes, aunque tendrá que comparecer ante las autoridades policiales el próximo mes de octubre, según ha informado la Policía.

Coulson ha sido arrestado por su supuesta implicación en la trama de escuchas telefónicas ilegales realizadas por el diario cuando él dirigía el rotativo.

Graham Foulkes, cuyo hijo falleció en uno de los atentados terroristas perpetrados en Londres el 7 de julio de 2005, dijo este miércoles que su número de teléfono y su dirección aparecen en los archivos de un detective privado que trabaja para News of the World. Cameron ha calificado este hecho de "totalmente repugnante".

Previamente, se había denunciado que los periodistas habían escuchado los mensajes del contestador telefónico de la adolescente desaparecida Milly Dowler, de la que después se supo que había sido asesinada, y de sus padres.

Al saberse esta semana que también algunas víctimas de atentados y asesinatos podrían haber sido objeto de las escuchas ilegales, Cameron afirmó en la Cámara de los Comunes que habrá que llevar a cabo una investigación independiente, aunque antes se deberá completar la investigación policial.

Una investigación abierta

Por otro lado, la Policía Metropolitana londinense informó el miércoles de que ha abierto una investigación para saber si empleados de News International sobornaron a policías.

Murdoch intentará salvar la oferta de News Corporativo para comprar el 61% del canal de televisión BSkyB, que actualmente no posee.

Los analistas afirman que el acuerdo podría estar en peligro si Reino Unido impone leyes más duras en respuesta a las nuevas preocupaciones surgidas en el país por el dominio de News Corporation sobre los medios británicos.

Además de News of the World, la compañía también posee en Reino Unido los periódicos The Sun, The Times y The Sunday Times. News Corporation posee en Estados Unidos el canal de televisión Fox News, los diarios The Wall Street Journal y The New York Post y la editorial Harper Collins.