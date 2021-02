El Gobierno chino ha señalado este jueves que el artista y disidente Ai Weiwei no podrá abandonar su domicilio sin permiso mientras esté en libertad bajo fianza, y que esta situación puede prolongarse hasta 12 meses de acuerdo con las leyes chinas.

"El caso de Ai Weiwei sigue bajo investigación, por lo que sin el permiso de las instituciones ocupadas del cumplimiento de la ley no está autorizado a salir del lugar donde vive, una situación que puede durar según ley hasta 12 meses, y deberá responder a las citaciones judiciales a tiempo", ha destacado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hong Lei.

Además, la fuente oficial ha advertido que el artista, que afronta una acusación por impago de impuestos y eliminación de pruebas, deberá abstenerse de influir en las declaraciones de otros testigos o "destruir evidencias".

Hong ha reiterado, como señaló este miércoles la agencia oficial Xinhua, que Ai ha sido puesto en libertad bajo fianza considerando su delicado estado de salud así como "su disposición a pagar los impuestos evadidos".

El portavoz chino ha subrayado, pese a ello, que el caso es "un delito económico muy común", por lo que espera que el desarrollo del proceso no afecte a la inminente gira europea del primer ministro chino, Wen Jiabao, quien este viernes inicia un viaje a Hungría (presidenta de turno de la UE), Reino Unido y Alemania. Hong también ha expresado el deseo de que "determinados países respeten la soberanía judicial de China, que no permite violaciones a ésta ni injerencias"

Liu ha añadido que la policía no ha mencionado nada de la supuesta confesión de Ai por delitos económicos o evasión de impuestos , algo que sólo ha publicado la agencia oficial Xinhua y que él todavía no ha podido confirmar en sus conversaciones con el artista.

"Lo que ha dicho Hong Lei no es correcto", ha asegurado Liu en conversación telefónica, "según la ley, puede abandonar su domicilio, pero no la ciudad en la que está registrado (en este caso Pekín) ni el país sin autorización del gobierno. Esta situación se puede prolongar por un año", ha concluido el abogado.

Sin embargo, el abogado Liu Xiaoyuan, asesor de Ai, ha indicado que el tipo de arresto que sufre el artista, que en chino se llama "qubao houshen", literalmente "obtener una fianza pendiente de juicio", no implica que no pueda abandonar su domicilio.

Su abogado: "El arresto no implica que no pueda abandonar su casa"

"Estoy muy bien, pero no me permiten hablar con los medios"

El artista y disidente chino Ai Weiwei ha segurado este jueves que se encuentra bien pero que tiene prohibido conceder entrevistas. "Estoy muy bien", ha dicho en conversación telefónica, "pero no es conveniente hablar ahora, no me permiten hablar con los medios, porque voy a estar en libertad bajo fianza pendiente de juicio ('qubao houshen') durante un año", ha agregado.

Este es el mensaje que el diseñador del Estadio Olímpico, de 53 años, ha enviado a las decenas de medios que en las últimas 24 horas han intentado entrevistarlo para averiguar la veracidad sobre su supuesta confesión de evasión de impuestos, según informó ayer la agencia estatal de noticias Xinhua.

Además, el Twitter del artista, en el que éste aireaba ante sus más de 70.000 seguidores sus disensiones sobre el régimen chino y los casos de derechos humanos que defendía, no ha tenido ninguna actualización desde el pasado 3 de abril, cuando fue detenido en Pekín al disponerse a tomar un vuelo con destino a Hong Kong.