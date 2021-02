El expresidente de Honduras Manuel Zelaya,expulsado del poder y del país el 28 de junio de 2009, ha sido recibido este sábado por miles de sus seguidores que, entre otras consignas, coreaban "Bienvenido Mel" y "Fuera golpistas".

A su llegada a la base aérea de Tegucigalpa, donde besó el suelo y luego agradeció "a la comunidad internacional" y a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Honduras, Porfirio Lobo, "por su esfuerzo para llegar al momento de hoy".



En las afueras del Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, aledaño a la base aérea, los seguidores de Zelaya han celebrado jubilosos el aterrizaje de las dos aeronaves venezolanas en las que llegaron el expresidente, parte de su familia y algunos cercanos colaboradores y amigos.



Los simpatizantes de Zelaya, de diversas ideologías, le dieron la bienvenida entre cantos, aplausos y vítores, y con una misa previa oficiada por el "cura en resistencia" Luis Santos.



"Estamos emocionados por el regreso del expresidente, aquí estuvimos para despedirlo cuando los golpistas lo sacaron del poder y aquí estamos hoy para recibirlo", dijo a periodistas Natanael Robles, oriundo de Guasistagua, departamento central de Comayagua.

“Regreso a mi patria por el resto de mi vida“

"Regreso el sábado 28 a mi patria, la que me vio nacer, no por una semana, ni por 24 horas, como mal se ha dicho, si no por el resto de mi vida", afirmó el exmandatario en una carta divulgada esta semana por sus simpatizantes.

Encuentro con el actual presidente El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ha recibido al exgobernante Manuel Zelaya, en un acto al que también asistieron el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.



El expresidente de Panamá Martín Torrijos, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, y la senadora colombiana Piedad Córdoba, que acompañaron a Zelaya en su viaje desde Managua, también han asistido al acto celebrado en la Casa Presidencial, entre otros, según un portavoz de la Presidencia.



Lobo ha ofrecido una cena a Zelaya, familiares y acompañantes, actividad en la que participaron unas 25 personas, aunque el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Holguín no asistieron por falta de tiempo porque tenían que viajar a Colombia, explicó.

Anulación de los juicios por corrupción El regreso de Zelaya ha sido posible gracias a que el pasado 2 de mayo la Corte Suprema de Justicia anuló todos los juicios por corrupción que tenía en su contra por considerar que "se violó el debido proceso al encontrarse en estado de indefensión", con lo que además se cerró toda posibilidad de que fuese arrestado una vez que llegue a esa nación centroamericana.



El expresidente estaba acusado de fraude, falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe y de la administración pública y de la apropiación indebida de 57 millones de lempiras (unos dos millones de euros) pertenecientes a la Presidencia y al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).



Lobo ha asegurado en reiteradas ocasiones que la presencia de Zelaya en Honduras es fundamental para poder llevar adelante el proceso de reconciliación que comenzó cuando asumió el poder el 27 de enero de 2010. Sin embargo, el exmandatario puso como condición la anulación de los juicios para poder retornar. Zelaya fue expulsado el 28 de junio de 2009 por militares que lo trasladaron a Costa Rica. Tres meses después, regresó de manera clandestina y se alojó en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permaneció hasta el 27 de enero de 2010, cuando Lobo le dio un salvoconducto para viajar a República Dominicana, donde reside desde entonces como 'huésped distinguido'.

Proceso de acercamiento Desde ese momento, inició un proceso de acercamiento entre las partes que fracasó en varias oportunidades. No fue sino hasta la semana pasada que Lobo y Zelaya se vieron cara a cara en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias y firmaron el "Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras", con el que se puso fin a casi dos años de crisis política.



Zelaya pisará Honduras como líder del FNRP, un movimiento que surgió como oposición al gobierno 'de facto' encabezado por Roberto Michelletti que se instauró tras el golpe de Estado. Desde el exilio, el mandatario depuesto ha dirigido y coordinado sus actividades, aunque con Juan Barahona como su representante en el país.



Cuando fue derrocado, Zelaya pertenecía al Partido Liberal que junto con el Partido Nacional -ahora en el gobierno- conforman las dos fuerzas políticas más importantes del país. Su expulsión de Honduras también significó su retirada de la agrupación que lo llevó al poder. Barahona afirma que los liberales son un "partido oligarca" que no comparte los ideales del expresidente.



En cambio, el Partido Liberal ha dicho que está dispuesto a readmitir a Zelaya como militante, en caso de que él mismo lo solicite, pues no tiene intenciones de proponérselo ni de convocarle a un encuentro con el resto de los miembros de esa fuerza política.



"Si él viene a integrarse al Partido Liberal será bienvenido; si él quiere coordinar un movimiento nuevo, pues muy bien, que le vaya bien y que tenga suerte", manifestó esta semana el presidente del Consejo Central Ejecutivo del grupo liberal, Elvin Santos Lozano, en declaraciones al diario local 'El Heraldo'.

Convocar una Asamblea Constituyente Lo que sí es un hecho es que el líder del FNRP regresará a Honduras con la misma propuesta que le costó su cargo: convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Magna, pero esta vez con el apoyo del FNRP y sin ningún respaldo en el Congreso.



El golpe de Estado tuvo lugar el mismo día en que Zelaya tenía previsto hacer una encuesta -que fue declarada ilegal- en la que preguntaría a los ciudadanos si estaban a favor de instalar una cuarta urna en los comicios presidenciales del 29 de noviembre de 2009, para someter a referéndum la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna.



El próximo 1 de junio una Asamblea General extraordinaria de la OEA podría definir el retorno de Honduras al sistema interamericano, del que fue expulsado el 4 de julio de 2009, días después de que militares derrocaran a Zelaya y se instaurara un gobierno 'de facto' rechazado por la mayor parte de la comunidad internacional.