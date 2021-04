PREGUNTA: ¿Los cactus realmente absorben la radiación emitida por las pantallas del ordenador? ¿Ayuda eso a la salud de nuestros ojos? JORDI MON COMPANYS

En algunas tiendas, normalmente situados al lado de la caja, hay pequeños cactus que se venden como ‘Cactus de ordenador’, que supuestamente absorben las radiaciones electromagnéticas que estos aparatos emiten. Tal afirmación no tiene ningún fundamento.

Existen muchos tipos de radiaciones electromagnéticas, desde la luz visible, la infrarroja, microondas, ultravioleta, rayos gamma, rayos X…. Algunas son dañinas para los seres vivos y otras no.

Las radiaciones dañinas son las ionizantes, entre las que figuran los rayos gamma o los rayos X, entre otras. Son radiaciones muy penetrantes, es decir, con una longitud de onda muy corta y capaces de romper enlaces químicos. De esta manera alteran los tejidos vivos. El efecto sobre la salud depende de la cantidad que se reciba.

Existe un umbral por debajo del cual la exposición no acarrea consecuencias dañinas. Por eso, por ejemplo, podemos hacernos radiografías con rayos X sin que nos afecte. El sol, las rocas y los rayos cósmicos son fuentes naturales de radiaciones ionizantes y a las que nos exponemos todos los días, pero la cantidad es tan pequeña que no nos produce ningún efecto.

“Los ordenadores no emiten este tipo de radiaciones dañinas“

Los ordenadores no emiten este tipo de radiaciones dañinas. ”Emiten radiación visible proveniente de los monitores y pantallas, radiación infrarroja porque el ordenador está caliente y el wifi y el bluetooth emiten microondas de baja frecuencia, que son parecidas a las que emiten los teléfonos móviles”, explica a RTVE.es Mario Herrero Valea, vocal del Grupo Especializado en Divulgación de la Física de la Real Sociedad Española de Física.

Y no solo el ordenador .”Todo circuito eléctrico recorrido por una señal eléctrica alterna (que varíe con el tiempo) actúa como una antena, emitiendo ondas electromagnéticas en la misma frecuencia con la que varíe el pulso del circuito”, señala. Así, todo circuito presente en un hogar (no solo el PC) radía ondas electromagnéticas”, puntualiza este físico. “Sin embargo, estas son de tan baja frecuencia e intensidad que se pueden obviar en todo momento”, subraya. No tienen efectos perjudiciales sobre la salud.

Un cactus al lado de un ordenador absorberá las radiaciones electromagnéticos que lo alcancen. Las ondas viajan en línea recta, así que si queremos que nos sirva de pantalla deberíamos de situar el cactus entre el ordenador y nosotros, tapando el monitor. “Toda radiación que impacte en él será absorbida... pero es que lo mismo ocurre con la carne de ternera, por ejemplo, y todavía no he visto el mito de que colgar un filete del monitor sea recomendable para la salud...”, comenta con humor. Y aún así, nos llegarían las radiaciones procedentes de otras partes de la computadora.