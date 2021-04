Es un gas natural que no aparece almacenado en bolsas, como el gas convencional, sino enquistado dentro de bloques de rocas sedimentarias formadas a partir de materiales orgánicos.

Atrapado a bastante profundidad, confinado en grandes bloques de rocas sedimentarias arcillosas originadas por la acumulación de material orgánico, se esconde un gas natural clasificado como no convencional. Es el shale gas -traducido al español como gas pizarra o, más correctamente, gas esquisto-, que ha despertado grandes expectativas en el sector energético mundial, después de que el comienzo de su explotación en Estados Unidos haya reducido a la mitad los precios del gas en su mercado nacional.

“Si EE.UU. cubre parte de sus necesidades energéticas con gas pizarra y deja de demandar tanto gas convencional, al caer la demanda, el precio del gas caerá”, explica a RTVE.es Pedro Linares, economista y miembro del Observatorio de la Energía y Sostenibilidad. El shale gas “sí puede evitar la hiperinflación de la energía”, nos aseguran también directivos de Repsol.

Sobre todo si se tiene en cuenta que China se ha lanzado en picado sobre esta nueva fuente energética: sus petroleras estatales han firmado ya varias uniones temporales con empresas de EE.UU. para aprender la tecnología desarrollada para la explotación de los yacimientos de gas esquisto.

Su propósito sería aplicar ese saber-hacer en la extracción del billón de metros cúbicos que el Centro Chino de Investigación Estratégica para el Petróleo y el Gas calcula podría haberse localizado en el gigante asiático de aquí a 2020. Esto permitiría a Pekín ampliar su uso de gas y sustituir en parte al carbón en las centrales térmicas (la quema de gas natural emite la mitad de dióxido de carbono que el carbón).

Desde hacía décadas se sabía que existía ese tipo de gas en muchas de las zonas donde se habían localizado bolsas de gas convencional, pero su explotación no era rentable porque se encuentra disperso por áreas muy amplias , su concentración es menor y no basta con una perforación convencional para poder extraerlo sino que requiere una estimulación artificial para sacarlo de dentro de las rocas. (Ver recuadro)

En cuanto a España , técnicos del Instituto Geológico Minero han explicado a RTVE.es que el tipo de rocas que contiene entre sus vetas ese gas no convencional (las denominadas pizarras bituminosas) casi no existe .

Yacimientos en Argentina y Europa del Este, pero no en España

El precio del gas y el coste de extracción condicionan la explotación

La explotación del gas esquisto o pizarra será más o menos rentable en función del coste de su extracción y del precio que tenga el gas en cada lugar.

Al contrario que en el caso del petróleo, con el gas no existe un mercado internacional donde se decida un precio de referencia. Cada país negocia el precio de su gas con sus proveedores, aunque –como explica Linares- los barcos que transportan el gas licuado actúan en cierta medida como un nivelador de precios entre distintas áreas, ya que cuando un país les demanda a ellos menos gas (el caso de EE.UU.) deberían vender su carga en otros lugares a un precio más barato.

“Aparte de EEUU, hay dos países que pueden beneficiarse del shale gas: Argentina -el país más gasificado de Latinoamérica- y Canadá, donde también hay bastante futuro, ya que cuenta con grandes reservas de gas no convencional y además, para poder aprovechar el tipo de petróleo que posee en su territorio, tiene que utilizar obligatoriamente gas, con lo que le es rentable extraerlo”, detallan los expertos de Repsol.

Advierten que, “en Europa, posiblemente, se necesitará un precio del gas más alto para que sea rentable la extracción porque no hay instalaciones hechas y la tecnología no está tan rodada, no es tan eficiente”.

Tanto las fuentes consultadas en Repsol como Pedro Linares coinciden en que, a corto plazo, la explotación de gas esquisto no hará bajar el precio de la energía, pero sí puede estabilizarlo.