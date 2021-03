El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha descartado este miércoles presentarse a las elecciones primarias en las que se elegirá al candidato del PSOE para los comicios de 2012 tras el anuncio de Zapatero de que no se presentará a la reeleción.

Según Vara, dejará la política cuando sus responsabilidades no se circunscriban a Extremadura. "Estaré en la vida política mientras sea presidente de la Junta de Extremadura. El día que deje de serlo, no seré candidato a nada, ni siquiera a alcalde de mi pueblo, que sería lo que más me hubiera gustado en mi vida", ha apostillado, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. Lo ha justificado tanto por motivos personales como por lealtad a los compañeros de partido regionales, que lo eligieron perdonándole lo que ha calificado como "pecadillos de juventud", cuando militó en la Nuevas Generaciones de Alianza Popular.

Fernández Vara ha hecho estas consideraciones en presencia de la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien, al término del desayuno informativo, ha insistido en que no desvelará su intención de presentarse o no como candidata hasta el día después de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.

El mismo plazo se ha dado el presidente de Extremadura. A pesar de que en semanas anteriores, Fernández Vara había apostado por Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles ha asegurado que no hablará de posibles candidatos hasta el 23 de mayo. "Así lo he prometido", ha concluido .

"Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones" El presidente de Extremadura ha argumentado que "en esta vida, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones" y saber que "no vale para todo". Vara ha manifestado su respeto a la "hoja de ruta" marcada por el jefe del Ejecutivo y no ha rechazado la posibilidad de que los socialistas celebren un congreso antes de las elecciones generales. Vara ha afirmado que aún se tiene que discutir "internamente" la fecha del Congreso que elegirá a su próximo secretario general, a pesar de que tanto el vicesecretario general, José Blanco, como el secretario de Organización, Marcelino Iglesias, han insistido esta semana en que el Congreso será después de las generales de 2012. A su juicio, la bicefalia que habrá en el PSOE entre el candidato y el secretario general no generará "ningún problema", ya que esa misma situación se vivió en Extremadura durante un año. "Compartimos una bicefalía y no salía ni en los periódicos. Había convivencia y también discusiones, pero se hacía dentro del partido", ha dicho Vara.

"No veo ningún lío, es solo un momento importante" Sobre el anuncio de Zapatero de que no será candidato para las elecciones de 2012, el presidente de Extremadura ha afirmado: "agradezco que lo dijera, pero nunca le pedí que se marchara, y agradezco que lo anunciara ante sus compañeros y la manera normal en que lo dijo". Sobre el proceso que se abre tras esta renuncia del presidente del Gobierno, Vara valora que no hay ningún lío "sino un momento importante en los 132 años de historia del PSOE". "El partido se encuentra ahora en la situación de decidir su futuro", ha argumentado Fernández Vara, para el que la decisión de Zapatero no es un "chute moral", en relación a las palabras de José Blanco, sino que "ahora el presidente será más libre para decir algunas cosas que hasta el momento no ha podido decir". A preguntas de los periodistas sobre si considera que todos los compañeros de partido han sido leales antes del comité, Fernández Vara ha asegurado que no tiene un "termómetro de lealtades", y ha concludido "Yo he tratado de ser leal siempre".