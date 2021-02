El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha confirmado este miércoles que la administración va a entregar a la juez las actas del Consejo de Gobierno reclamadas mediante un auto que daba 72 horas al Ejecutivo para dar cumplimiento a la medida cautelar, aunque ha declinado precisar cuándo se va a ejecutar este requerimiento judicial.

"Cuando toque se las daremos", ha apuntado el presidente andaluz, quien no ha querido dar la fecha concreta. Según adelanta El País, el Ejecutivo regional las entregará este jueves, fecha en la que expira el plazo.

En declaraciones a los periodistas tras un acto en Roquetas de Mar (Almería), Griñán ha asegurado que no se va a pronunciar sobre el contenido del citado auto, ya que "lo que está en los juzgados tienen trámites judiciales y no políticos" y ha destacado que no corresponde realizar ninguna "consideración política" acerca de lo expresado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El presidente andaluz también ha asegurado que se fía "plenamente de que nadie en el juzgado va a abrir las actas", que "naturalmente" el Gobierno de la Junta va a remitir al juzgado.

Auto de la juez que investiga los ERE irregulares La juez que investiga el caso de los presuntos ERE irregulares dio este martes tres días a la Junta para que deposite de forma cautelar las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos 10 años. En el auto, la juez vuelve a reclamar esos documentos que la Junta se niega a darle y pide que se le entreguen "para su custodia" en un sobre debidamente precintado. Advierte además al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia si no lo hace, extremo al que supuestamente no se llegará después de las declaraciones efectuadas por José Antonio Griñán este miércoles.