Durante tres meses queda en suspenso la ley aprobada por el gobierno alemán en octubre que prolongaba la vida de las centrales nucleares.

A lo largo de este tiempo el gobierno estudiará el estado de seguridad real de todas y cada una de las 17 centrales y, eventualmente, podría decidir cerrar dos de las más viejas y problemáticas, Biblis 1 en Hesse y Neckarsheim 1,en Baden Würtemberg, si se demuestra que ambas no cumplen con las exigencias de máxima seguridad.

Para algunos expertos, son siete, y hasta ocho, las centrales nucleares alemanas que habría que desconectar de la red de manera inmediata.

La defensa de Merkel

La canciller Merkel ha recalcado que el mandato fundamental en estos momentos es la seguridad y que las cosas no serán ya igual después de esta moratoria. Pero también ha insistido en esta rueda de prensa en tres puntos: no se puede renunciar de golpe a la energía nuclear, el gobierno de la República Federal ve la energía nuclear como un puente, un sistema que se irá reemplazando poco a poco por las energías alternativas y que Alemania no necesitará importar energía del exterior.

Mañana la canciller se reunirá con los propietarios de las centrales nucleares y con los presidentes de los Länder donde están situadas éstas con el fin de ver cómo llevar a cabo esos test de seguridad y qué consecuencias económicas pueden tener. Se va a estudiar de una manera especial la validez de los sistemas de refrigeración de las mismas.

En la Bolsa de Frankfurt hoy han caído en torno a un 5% las cotizaciones de las empresas eléctricas propietarias de centrales y han subido un 30% los valores de las empresas de energía solar.