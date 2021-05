La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha afirmado que existen "diferencias serias internas en el seno PP" y no sabe si Francisco Camps es o no candidato por su comunidad a las próximas elecciones, después de que el PP regional le haya propuesto oficialmente, sin la aprobación de la dirección nacional del partido.

En su intervención en el Foro en Sanidad Ideas+Diálogo ha asegurado que los populares “cada diez minutos se contradicen" y a esta hora no sabe "si ha sido elegido o no, porque anoche Valencia decía que sí y Genova decía que no".

00.49 min El Comité Electoral regional del PPCV, reunido este lunes de urgencia, ha proclamado a Francisco Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.

Pajín ha recordado que no es la primera vez que se viven este tipo de discrepancias en decisiones respecto a Valencia.

Aunque ha expresado su "respeto" por los "ámbitos de decisión del PP", la dirigente socialista también ha lamentado “como ciudadana alicantina” que la Comunidad de Valencia, con el potencial económico que tiene, "sólo sea noticia por asuntos de corrupción". “Los representantes públicos estamos para servir a los ciudadanos no para servirnos a nosotros”, ha sentenciado.

Paracetamol e ibuprofeno monodosis Los primero formatos monodosis de paracetamol e Ibuprofeno estarán ya a la venta en las farmacias en el mes de abril, según ha anunciado la ministra.



El objetivo es potenciar el ahorro y racionalizar el uso de medicamentos. “La mayoría de los ciudadanos tenemos más medicamentos en casa que los que necesitamos”, ha explicado. A juicio de la ministra esta es una "medida de sentido común" y la intención del Ministerio es ampliar esta autorización de monodosis a otros principios activos, que en estos momentos estudia la Agencia Española del Medicamento.

En el Teatro no se puede fumar Leire Pajín ha afirmado la Ley del Tabaco es muy clara respecto a la prohibición de fumar en espacio cerrados y en el centro de trabajo. En alusión al caso del Teatro Apolo de Barcelona, donde se ha denunciado que los actores fuman durante la representación, Pajín ha señalado que existen “muchas fórmulas para simular que se fuma sin fumar”, y cumplir así la ley. 46.07 min El fumar se va a acabar En referencia al impacto económico de la reforma legal del tabaco en el sector de la hostelería, la titular de Sanidad ha considerado que aún no ha habido tiempo para analizar objetivamente las cifras y ha indicado que en los países que ya han aplicado leyes similares a la española “los datos arrojan que no hubo repercusión económica en el sector de la hostelería”.

Conciliación familiar y laboral, asignatura pendiente Después de que este lunes Rajoy dijese que no cocina ni se hace la cama en casa, Leire Pajín ha dicho que no le sorprende que el líder del PP no colabore en las tareas del hogar y ha eludido responder a si conoce las labores domésticas que realiza el presidente del Gobierno. En este contexto, la ministra ha recordado que la conciliación de la vida laboral y familiar es una de las grandes asignaturas pendientes en España. "Las mujeres todavía estamos, en muchos casos, condenadas a elegir entre la maternidad y la vida profesional", ha reflexionado.

"Mi candidato sigue siendo Zapatero" Leire Pajín ha señalado que su candidato "sigue siendo José Luis Rodríguez Zapatero", al ser preguntada por la posible sucesión del líder del PSOE como candidato a las próximas elecciones nacionales del 2012. Ha dicho que tiene un "profundo respeto" a su “derecho a decidir y a sus tiempos” y se ha mostrado convencida de que el presidente del Gobierno comunicará sus decisión "en el mejor momento, no solo para el partido sino también para el país".

Sobre las pensiones y el pacto social La titular de Sanidad ha defendido el acuerdo social, alcanzado con empresarios y sindicatos, y ha subrayado que este pacto no se ha firmado "en términos electorales" sino “pensando en el país” y para garantizar el sistema público de pensiones. "No encuentro nada mas progresista que garantizar las pensiones públicas en el futuro a los ciudadanos", ha apostillado.