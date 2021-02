Miles de manifestantes egipcios tratan de mantener encendida la protesta en la plaza cairota de Tahrir, pese a la fina lluvia y a las bajas temperaturas de esta noche, a la espera de que se den pasos políticos para desatascar la situación.

Con las primeras horas de la mañana han regresado los cánticos y los bailes contra el presidente Hosni Mubarak, mientras centenares de personas guardaban una ordenada cola en el puente Qasr el Nil para atravesar no menos de tres controles militares y unirse a los manifestantes.

En la tribuna principal, oradores de distintas tendencias intentan animar a las miles de personas que agitan banderas de Egipto -no se ve prácticamente ningún otro emblema o estandarte- con sus discursos.

Cuando callan, los altavoces de la plaza reproducen canciones revolucionarias de artistas árabes como Abdelhalim Hafez.

Por la noche hubo algún incidente con los partidarios de Mubarak

Un miembro de los comités populares de seguridad que tratan de impedir la entrada de los pro Mubarak en la plaza ha explicado que en su área, colindante con las calles del centro de la ciudad, esta noche se ha registrado algún incidente esporádico con partidarios del presidente, y que el Ejército tuvo que disparar al aire para dispersar a la gente.

Otro de los manifestantes, Mohamed Saad, ha relatado que recibe continuamente llamadas de su familia para que abandone la concentración y vuelva a su casa, sobre todo después de que el llamado "Día de la salida" acabase con Mubarak aún firme en el sillón presidencial.

“No me muevo de aquí hasta que Mubarak se vaya“

"Escucho a mis amigos hablar con sus familias y decirles: 'No me muevo de aquí hasta que Mubarak se vaya'. Yo tampoco me voy, aguantaré hasta la muerte", relata Saad.