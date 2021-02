Mariano Rajoy suavizó anoche su postura sobre la ley aprobada por los socialistas que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Preguntado acerca de sí derogaría el matrimonio homosexual si llegara a la presidencia del Gobierno aseguró que "Esperaría la resolución del TC y luego escucharía a la gente".

Esa fue la escueta respuesta del líder del Partido Popular, durante una entrevista en Intereconomía. Una aseveración que supone cuando menos, un ligero cambio de postura respecto a declaraciones anteriores sobre el mismo tema. Hay que recordar que en una entrevista concedida a El País hace mes y medio evitó comprometerse a mantener el matrimonio homosexual, aunque el Tribunal Constitucional lo avalara.

A finales del pasado mes de octubre, diferentes colectivos de gays y lesbianas mostraron su rechazo a las declaraciones realizadas por Rajoy en aquella entrevista en la que también mostró su "discrepancia en el asunto del nombre de matrimonio" en el caso de la unión entre parejas del mismo sexo.

"Escucharé al Constitucional y a la gente, pero no me gusta lo del matrimonio, y creo que no es constitucional", respondió entonces. Acto seguido, fue interpelado sobre si se comprometía a mantener la ley recurrida por el PP en el caso de que el Constitucional finalmente la avalara, a lo que respondió con un lacónico "no".

En la entrevista radiofónica, Rajoy mantuvo además su decisión de reformar la ley del aborto y afirmó que para él, no es una prioridad alargar la edad de jubilación hasta los 67 años.