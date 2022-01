La plataforma 'Sinderechos' ha convocado para este martes a las 09:00 horas una concentración frente al Congreso de los Diputados para expresar su malestar contra la aprobación de la denominada 'Ley Sinde', coincidiendo con su votación en la Cámara Baja.



Las movilizaciones han sido convocadas, según informa el colectivo en su página web, al considerar que "patalear en las redes sociales no es suficiente" cuando lo "online no funciona en un país off line".



Igualmente, han sido convocadas movilizaciones en otras ciudades como Barcelona y Valencia, aunque sin fecha concreta. En Ferrol y Cádiz las concentraciones se desarrollaron esta tarde.



En opinión del colectivo, Internet debería "ser sinónimo de libertad y no debería ser otra herramienta más del gobierno y de sus amiguitos con

dinero".