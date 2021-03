El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyó entre bastidores la solución propuesta por Rabat para el conflicto del Sáhara en la que Marruecos pretendía conceder a la antigua colonia española una autonomía bajo soberanía marroquí, según informa El País en su edición impresa de este martes, citando decenas de cables de la embajada de EE.UU. en Madrid, París y Rabat filtrados por Wikileaks .

Según este diario, el Gobierno del PSOE se ha esforzado desde su llegada al poder en 2004 por mantener una postura "equidistante", aunque los cables desvelados por Wikileaks revelan una doble postura del Ejecutivo español en la que, en último caso, se alinea de manera matizada con las posturas de Marruecos.

Sin embargo, según El País, "la oferta marroquí para el Sáhara pareció poco generosa a ojos de la diplomacia española".

Aunque la propuesta marroquí no entusiasmó a la diplomacia española , los cables filtrados por Wikileaks sobre las numerosas conversaciones mantenidas entre diplomáticos estadounidenses y españoles sobre el Sáhara ponen de relieve que ambos países coincidían en varios aspectos con la propuesta de autonomía, aunque España se mostró crítica con el alineamiento de Francia a la postura de Marruecos.

Tensiones con Argel

Incluso, los informes desvelan que el alineamiento del Gobierno español a las tesis marroquíes generaron ciertas tensiones con Argel, y que el propio presidente argelino, Abdelaziz Buteflika le dijo al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en agosto de 2005, que "los socialistas españoles no han sido honestos con los saharauis."

Según los cables filtrado por Wikileaks, Buteflika se quejó también de que España intentara evitar al Frente Polisario como interlocutor y que propuso a Argelia negociar con Francia y Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara.

“Los socialistas españoles no han sido honestos con los saharauis“

Según El País, en 2009 el saharaui Mohamed Cheikh Biadillah, un enviado de Mohamed VI, llevó al presidente Zapatero una carta urgente en la que pedía ayuda para que el mandato de la ONU en el Sáhara (MINURSO) no fuese ampliado y así evitar la supervisión en materias de derechos humanos. España no se pronunció claramente hasta once días después del operativo marroquí por el que se desmanteló un campamento saharaui de El Aaiún, cuando la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, abogó, por primera vez, porque la MINURSO se ocupe también de los derechos humanos.