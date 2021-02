El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comentado su ausencia en la misa que celebró el Papa Benedicto XVI el pasado domingo en su visita a Barcelona durante un mitin en Viladecans (Barcelona), donde ha asegurado que "la derecha" aún no se ha enterado de que "la gran mayoría de los ciudadanos quiere ser libre después de décadas imponiéndonos sus códigos de conducta".

"Rajoy dice que no estuve a la altura por no haber ido a la misa del Papa. ¿Pero qué quiere? ¿Que haga las leyes que quiere el Papa?", se ha preguntado el jefe del Ejecutivo, en un multitudinario acto de campaña de las catalanas y en presencia del candidato José Montilla, además de la minsitra de Defensa, Carme Chacón, y del ex titular de Trabajo, Celestino Corbacho.

Zapatero ha segurado que es propio de este tiempo de elecciones que la gente cambie y hasta se disfrace. "Tuve que leer tres veces la noticia para creerme las declaraciones de Sánchez-Camacho. Que ahora llamana a Rajoy 'el catalán', precisamente al líder de la política anticatalanista", ha asegurado el jefe del Gobierno, quien ha dado una oportunidad de rectificar al líder de la oposición. Zapatero pide a Mas que no pacte con el PP si no rectifica su política anticatalanista.

"No se han dado cuenta de que la moral se la debe imponer cada uno, libremente y en igualdad", ha asegurado el líder socialista, quien ha calificado el PSC como el partido de la "convivencia y la igualdad".

Según Zapatero, es propio de este tiempo de elecciones que la gente cambie y hasta se disfrace. "Tuve que leer tres veces la noticia para creerme las declaraciones de Sánchez-Camacho. Que ahora llamana a Rajoy 'el catalán', precisamente al líder de la política anticatalanista", ha asegurado el jefe del Gobierno, quien ha dado una oportunidad de rectificar al líder de la oposición.

"Le pido a Rajoy que se comprometa a no volver a hacer una política basada en ir contra Cataluña y el catalán para ganar votos en el resto de España y dividir a los ciudadanos", ha sostenido Zapatero, quien a continuación ha sentenciado: "Hasta que no lo haga, también le pido a Artur Mas que diga públicamente que no piensa pactar con el PP".

En su despedida, Zapatero ha animado a Montilla de cara a los resultados de los comicios del próximo 28-N: "A trabajar José, la remontada está en marcha. Ahora, a por la victoria".