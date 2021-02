El periodista francés colaborador de RNE (Radio Exterior) Guillaume Bontoux se encuentra en Canarias y en buen estado. Desde allí ha concedido su primera entrevista antes de coger otro vuelo con destino Madrid.

Bontoux ha declarado que tuvo que pasar un interrogatorio de dos horas antes de ser incomunicado en el aeropuerto. "Estoy bien, han sido dos días muy intensos".

“Se quedaron mis papeles y pasé varias horas incomunicado“

"Me arrestaron sobre las 16.00 horas y me interrogaron dos horas de forma cordial. Se quedaron mis papeles y pasé varias horas incomunicado a la espera de que me devolvieron el pasaporte", añade.

Junto a Bontoux han llegado también dos de los activistas españoles que estuvieron durante horas escondidos en El Aaiún. Silvia García ha asegurado que las calles están totalmente tomadas por militares.

Siguiendo el rastro de la violencia Bontoux entró en Marruecos haciéndose pasar por estudiante y estuvo informando de la situación que veía durante todo la mañana de sábado. En sus crónicas para RNE relató que la ciudad de El Aaiún continúa bajo un fuerte control policial, con agentes antidisturbios desplegados junto a soldados y policía local marroquí. 04.25 min Guillaume Monteaux, periodista especial para Radio Exterior, informa desde las calles de la ciudad de El Aaiún, donde a principios de semana fue desmantelado violentamente un campamento saharaui, que la zona continúa bajo un fuerte control policial, con agentes antidisturbios desplegados junto a soldados y policía local marroquí. Pasear por sus calles puede ser una experiencia apacible o realmente estresante, en función de por que barrios circules. En el centro de la ciudad, se respira normalidad, con los comercios abiertos, algunas personas en las aceras y el trasiego de taxis. Sin embargo, acercars a los barrios del este, en donde se vivieron los disturbios, permite oler el rastro de la violencia. En cuanto te acercas a la zona, varios hombres se acercan y te exigen de forma violenta que expliques cuál es tu profesión y por qué estás allí. Esos barrios, donde presuntamente el Ejército marroquí busca casa por casa a los activistas saharauis -en donde hay escondidos tres españoles y u "Acercarse a los barrios del este, en donde se vivieron los disturbios, permite oler el rastro de la violencia. En cuanto te acercas a la zona, varios hombres se acercan y te exigen de forma violenta que expliques cuál es tu profesión y por qué estás allí", comentaba. “El hecho de que viajara en taxi me permitió pasar desapercibido“ El periodista llegó el viernes noche a Agadir en un avión procedente de Casablanca. Optó por tomar un autobús y luego un taxi, llegando a pasar por cinco controles de seguridad. "Mis mayores miedos se centraban en cómo cruzar el puesto fronterizo de El Aaiún. Crucé de noche y el hecho de que viajara en taxi me permitió pasar desapercibido, porque los controles eran más exhaustivos para aquellos que viajaban en autobús”, explicaba Bontoux.