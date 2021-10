Trece presos de conciencia cubanos que rechazan el exilio siguen en la cárcel tras haber vencido este domingo el plazo anunciado para liberar a todos los disidentes del Grupo de los 75.

Treinta y nueve de los 52 presos de ese grupo que quedaba en prisión ya han sido excarcelados con la condición de irse a España, que medió junto a la Iglesia catolica para alcanzar ese acuerdo con el régimen.

A esos 39 se han sumado en las últimas semanas siete presos fuera del Grupo de los 75 que también se encuentran ya en España, y se espera en los próximos días el viaje de otros siete, también ajenos a ese colectivo.

"Engaño a la comunidad internacional"

Las Damas de Blanco han vuelto a reclamar este domingo al presidente Raúl Castro que cumpla con lo "prometido" o de lo contrario Raúl Castro habrá "engañado" a la comunidad internacional, según Laura Pollán, portavoz de las familiares de los presos políticos.

El pasado 7 de julio la Iglesia anunció que las autoridades cubanas se habían comprometido a liberar "en un periodo de tres a cuatro meses" desde ese momento a los 52 disisdentes que seguían en las prisiones con penas de entre 18 y 25 años tras la ola represiva de la llamada Primavera Negra del 2003.

13.37 min Informe Semanal: La nueva Cuba

De ellos, los 13 que quedan en prisión son Ángel Moya, Guido Sigler, Eduardo Díaz Fleitas, Arnaldo Ramos Lauzurique, Diosdado González Marrero, Iván Hernández, Óscar Elías Biscet, Héctor Maseda, José Daniel Ferrer, Luis Enrique Ferrer, Félix Navarro, Pedro Argüelles y Librado Linares.

Además de rechazar ser trasladados a España tampoco aceptan salir de la cárcel bajo la figura de "licencia extra-penal", como fueron liberados en años anteriores otros opositores.

Sobre esta situación, el secretario de la Conferencia de Obispos de Cuba, José Félix Pérez, ha dicho a un grupo de periodistas que le resulta raro y no sabe interpretar por qué se está excarcelando a presos que no son del Grupo de los 75 cuando no se han completado las liberaciones de ese colectivo.

“Se tomarán las mejores decisiones“

José Félix Pérez --párroco de la iglesia habanera desde donde las Damas de Blanco realizan sus caminatas dominicales por la causa de los presos--considera que hay que mantener la esperanza sobre las excarcelaciones pendientes y confiar en que "se tomarán las mejores decisiones".

Por su parte, las Damas de Blanco han reiterado que no van a dejar de luchar al margen de que se produzcan esas excarcelaciones. "No son solamente nuestros familiares, quedan muchos presos políticos pacíficos por los que hay que luchar hasta que estén en libertad", ha dicho Pollán.

Según sus cálculos, hay 33 presos políticos "pacíficos" condenados en otras épocas y "muchos más que no están documentados".