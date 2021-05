El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha agradecido a PNV y CC "su capacidad de pacto" por su apoyo para sacar adelante los presupuestos "más necesarios de la historia de España" y dar así estabilidad al Ejecutivo el resto de la legislatura.

"Agradezco su sentido de la responsabilidad, porque estos presupuestos de 2011 son los más necesarios desde hace muchos años en la democracia española", ha recalcado en Ponferrada (León) en un acto de presentación de los candidatos socialistas a las municipales y autonómicas de Castilla y León.

01.38 min PSOE y PNV han cerrado el acuerdo, que inicialmente era sólo para aprobar los presupuestos del año que viene, que se ha convertido en una especie de acuerdo de legislatura.

En su discurso, el presidente ha recordado a Mariano Rajoy que las legislatura duran cuatro años y le ha acusado de no hacer nada y de usar la crisis en beneficio propio.

Zapatero se ha mostrado optimista y confiado en que el PSOE va a ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2011 y también las generales de 2012 y le ha dicho a Rajoy que no tenga prisa, porque va a seguir en la oposición.

"En estos años de oposición no ha hecho nada y no sabe nadie lo que quiere hacer, no ha presentado ni una idea ni una propuesta y quien no ha hecho nada y no sabe lo que quiere hacer, os aseguro que no tendrá la confianza mayoritaria de los españoles", afirmó.

Zapatero ha defendido las reformas económicas y ha señalado que siente "perplejidad" cuando oye decir desde la derecha y la izquierda que están "haciendo recortes en las leyes sociales".

En el año y medio que quedan para las elecciones generales, el presidente ha señalado que España debe recuperarse de la economía y crear empleo.

"Nosotros tenemos reformas que impulsar, y no reformas que obstaculizar, queremos que las cosas vayan bien y queremos un país con amplia cohesión social y a otros les da igual el destino de los más débiles", declaró.