Chile enseña al mundo cómo gestionar una crisis

"Lo que comenzó como tragedia terminó en milagro", se afanaba en repetir una y otra vez el presidente de Chile, Sebastián Piñera, la jornada del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, como si tanto en el derrumbe de la mina San José como en su dispositivo de salvamento hubiesen intervenido fuerzas ajenas a las debilidades y las fortalezas del ser humano.

En realidad -y Piñera probablemente lo sabe- se trata de todo lo contrario: ni la tragedia fue tal (si acaso un drama, ya que las malas condiciones en las que trabajaban "los 33" en la mina hacían presagiar lo ocurrido) ni el milagro se produjo por casualidad, sino que tanto en su comunicación como en su desarrollo estuvo perfectamente planificado, hasta el punto de que se trata de una de las mejores respuestas que una institución o empresa ha tenido jamás a una situación de crisis.

Tanto es así que los propios asesores de comunicación trabajan ya para usar lo ocurrido como ejemplo positivo frente a experiencias contrarias como la crisis del vertido de BP, lo ocurrido en el Prestige o el hundimiento del submarino Kursk en Rusia. Éstas han sido las siete claves del éxito:

"Hay que ir al lugar de los hechos. Igual no solucionas nada pero das apoyo a los que están sufriendo. La gente quiere ver una política de gestos, que el político se implica y cuando no se implica, sospecha ", añade.

"El Gobierno actuó con mucha valentía, con una madurez y una responsabilidad enorme. Asumió el protagonismo pero no eludió ninguna responsabilidad", asegura Arturo Pinedo, socio director de la consultora Llorente y Cuenca y su responsable en comunicación de crisis.

El rescate de los mineros trascendió a la opinión pública el 22 de agosto, cuando la nota de superviviencia de los mineros conmocionó al mundo. Sin embargo, y aunque el presidente del país salió en todos los medios ondenando la famosa prueba de vida, no fue ni mucho menos la primera vez que estuvo en la mina.

"Sabían que si lo hacían bien darían la vuelta al mundo. Piñera creía que esto no podía fallar y se aseguraron mucho de lo que podían hacer porque estaba en juego la marca país ", replica Albat.

Para este experto, el Gobierno chileno actuó en ese momento con enorme valentía, al asumir la responsabilidad de unos hechos de los que solo lo era en parte y de forma pasiva, por no haber estado vigilante con las pequeñas empresas mineras y sus condiciones de trabajo.

"El gobierno de Estados Unidos no supo responder adecuadamente y cuando se hizo cargo era demasiado tarde. Tú puedes reclamar la responsabilidad a la empresa pero la opinión pública te acaba responsabilizando a ti", añade.

Así, aunque el plan A y el C no tuviesen éxito en cierto sentido contribuyeron a asentar la visión tanto dentro como fuera de la mina de que se estaban haciendo cosas y que se tenían alternativas ante el fracaso.

"Uno de los problemas de la crisis de BP es que no se pusieron en marcha medidas tangibles", recuerda Victoria Magro, experta en comunicación en crisis de Estudio de Comunicación.

La presencia de los diferentes planes y de estos expertos dió la sensación constante de que el ejecutivo chileno estaba haciendo cosas para el rescate, algo que en otras crisis, como la de BP, no se visualizó.

El Gobierno de Sebastián Piñera hizo ambas cosas. Pese a que existía un método de rescate inicial , no se cerró a las propuestas alternativas y permitió que trabajasen en paralelo tanto un plan B -que finalmente fue el que llegó a los mineros- como un plan C, pese a que disparaba el coste del rescate.

Rescatar a 33 mineros a 700 metros de profundidad en la mayor operación de este tipo jamás planteada exigía dos retos: por un lado, dar la sensación de que se contaba con los medios suficientes para no sembrar el pánico; por otro, usar de toda la ayuda disponible para no quedar luego en ridículo.

5-Comunicación constante pero fiable

Como derivada de esta oleada de medidas, el Gobierno chileno mantuvo siempre una comunicación constante y transparente, algo muy díficil de controlar teniendo en cuenta la enorme presión mediática que estaban soportando.

La comunicación constante y veraz es una de las primeras instrucciones que los expertos en comunicación en crisis dan a las empresas y a las instituciones implicadas.

Sin embargo, a la postre termina siendo una de las máximas más difíciles de cumplir.

"Las empresas se centran más en la resolución del problema inmediato y de cómo les puede afectar y no se dan cuenta de que tiene que dar cuenta a los ciudadanos y no a los accionistas", señala Pinedo.

Esos ciudadanos exigen información, pero no cualquier tipo de información: tiene que ser fiable.

Por ejemplo, BP perdió el poco crédito que tenía al reconocer que los litros de vertido eran muchos más de los que se habían dicho al principio, reconociendo implícitamente que habían infravalorado la crisis.

En cambio, el Gobierno chileno nunca ha alimentado falsas expectativas, sino más bien al contrario. Hasta el final ha pecado de prudencia, imponiendo plazos que siempre cumplían con antelación.

Así, el rescate primero se produciría en diciembre, luego en noviembre, luego la segunda quincena de octubre, luego el miércoles 14, finalmente el martes 13, y duró menos de 24 horas, no entre las 36 y 48 que habían anunciado.

"Ha sido modélico porque en ningún momento han ocultado datos pero no han arriesgado plazos, han sido cautos en sus declaraciones, no vamos a avanzar escenarios, cada día es un paso distinto, eso ha hecho que no haya frustraciones", comenta Pinedo.