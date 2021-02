Informe Semanal analiza este sábado la útima tregua declarada por la banda terrorista ETA. Los trabajos para rescatar a los trabajadores atrapados en una mina en Chile, la vida en Haití ocho meses después del terremoto y la Ronda de los Maestrantes, completan el programa.

ETA, la última tregua

Pocas veces ha sido acogida con más unanimidad y con menos entusiasmo una declaración de alto el fuego por parte de una banda terrorista, como ETA, cuyo balance en víctimas y duración, -900 muertos y 50 años de actividad-, es tan elevado.

Ni el gobierno ni la mayoría de las fuerzas políticas y sociales han querido dar credibilidad a una tregua, cuyo término ni siquiera se menciona en el comunicado y de la que no se dan detalles. Los expertos consideran que ETA se ha sentido presionada ante las demandas de la izquierda abertzale, -a seis meses de las elecciones municipales a las que no podrá presentarse- y que no hay una postura clara respecto al abandono definitivo de las armas.

Informe Semanal cuenta para este reportaje con invitados de excepción: desde los ex Lehendakaris Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, al actual jefe del gobierno vasco, Patxi López. Desde el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a responsables de la lucha antiterrorista en Francia o al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No nos hemos olvidado de quienes han sufrido los efectos del terrorismo: hemos estado con el hermano del inspector Eduardo Puelles, asesinado por ETA el 19 de junio de 2009 y con la hija del socialista Isaías Carrasco, otra víctima inocente. Por último, hemos dado la palabra a varios jóvenes nacidos durante la primera tregua de ETA, la llamada "tregua de Argel" de 1989.