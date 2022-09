Neira: "Si perteneciera a la clase política estaría en la posición Lewinsky ante Aguirre o Aído"

El presidente del Observatorio de Violencia de Género, Jesús Neira, ha defendido tras ser detenido y condenado por un delito contra la seguridad vial que no piensa dimitir de su cargo porque "éticamente" es "intachable" y ha aseverado que pedirá a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que "ejerza su función" y le cese.

Además ha afirmado que no entiende el revuelo por ser polémico en sus declaraciones porque no pertene a la clase política. "Si perteneciera a ella estaría en la posición de (Mónica) Lewinsky delante de la señora Aguirre, de la señora Aído o delante del Sunsun Corda", ha asegurado

Neira ha realizado estas declaraciones a Antena 3 minutos antes de ser condenado por un juez a 10 meses sin carné y 1.800 euros de multa por conducir bebido.

"Ni dimito ni voy a dimitir" "Le diré claramente (a Aguirre) que ejerza su función, es decir, que me cese porque yo éticamente soy intachable y no he trasgredido la ética y por tanto no dimito ni voy a dimitir. Le agradecería enormemente que me cese. Que me cese porque no quiero estar en esta situación", ha manifestado.



El profesor, que ha llegado a asegurar que quiere que le echen, ha señalado que está "hasta el gorro de cosas que son indignantes y una basura" y ha aseverado que su detención por triplicar la tasa de alcoholemia al volante y todas las reacciones que se han sucedido después le parecen "un montaje". De hecho, el pasado viernes defendió que no iba ebrio porque sólo había bebido media copa de vino y un licor de café.

"Jamás he ejercido la posición Lewinsky" Al ser preguntado por las polémicas declaraciones que a veces ha realizado a pesar de ocupar un cargo público, el profesor se ha defendido diciendo que no pertenece a la clase política y que si perteneciera a ella "estaría en la posición de (Mónica) Lewinsky delante de la señora Aguirre, de la señora Aído o delante del Sunsun Corda".



"O le diría a Granados: 'oye, aquí está Lewinsky para lo que sea menester. Pero es que yo jamás he ejercido la posición Lewinsky y digo las cosas con claridad. Pertenezco a la sociedad civil, me dedico a mi profesión y pienso como un español. No soy un señorito del poder. ¿Por qué voy a tener que andarme con paños calientes?", ha zanjado.



Tras señalar que el viernes llamó a Aguirre por teléfono sin llegar a contactar con ella, Neira ha arremetido contra el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, por las palabras en las que pidió una reflexión después de conocerse su detención.



"Tengo que agradecerle mucho sus palabras del viernes. Ya le contesté por escrito. Lo que dijo Granados no se lo toleraría a mi padre y mi padre tenía una gran altura que él no tiene. No voy a entrar en este tipo de cuestiones", ha indicado.