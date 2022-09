Jesús Neira condenado a 1.800 euros de multa y 10 meses de retirada de carné por conducir bebido

El profesor Jesús Neira ha sido condenado al pago de una multa de diez euros diarios durante seis meses (1.800 euros), a realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante ese tiempo y a la retirada del carné de conducir durante diez meses.

Neira, presidente del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, ha conocido esta condena tras comparecer en los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid a un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial, tras ser sorprendido conduciendo con una tasa de alcohol el triple de la permitida.

Al concluir el juicio rápido, el profesor Neira se ha negado a realizar declaraciones a los medios congregados y su abogado, Javier Gómez de Liaño, ha señalado que su cliente ha realizado "un reconocimiento del hecho imputado", siendo "el dato objetivo" el que la prueba de alcoholemia diera positivo y triplicara la tasa de alcoholemia permitida al dar 0,87 miligramos de alcohol por aire espirado, cuando el máximo permitido es 0,25 miligramos.

Neira insiste en que no iba bebido

"Es un gesto humilde y de hombría de bien", ha recalcado el letrado, quien ha añadido que "lo que bebió ese miércoles fue una copa de vino y un licor de café". "Eso es todo. Por un medicamento le produjo el reflejo en la prueba de alcoholemia", ha explicado.

Así, el acusado ha abandonado los juzgados junto a su esposa sin hacer declaraciones. No obstante, antes de entrar al juicio, Neira ha insistido en que no iba bebido y que no pensaba pedir perdón.



Según informó la Comandancia de la Guardia Civil, el suceso ocurrió sobre las 22:00 horas del miércoles, cuando un inspector de la Policía Nacional que circulaba por la M-40, a la altura del kilómetro 5, vio que un coche iba dando bandazos y llegó a rozar a un camión.