El ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha dicho que la visita del ex presidente José María Aznar a Melilla "no ayuda a solucionar el conflicto y él lo sabe".

Blanco califica la actitud de Aznar como una "muestra de deslealtad" hacia España y a su Gobierno por producirse en medio de la escalada de tensión con Marruecos por los incidentes en la frontera, donde los activistas han bloqueado el paso de mercancías al territorio español.

A pesar de la visita, el ministro afirma que "el conflicto se va a arreglar de forma inmediata".

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha dicho por su parte al conocer la visita de Aznar que cualquier interferencia puede interponerse en la solución del conflicto.

El Ejecutivo "está actuando desde el primer día con serenidad, solvencia y cautela para solucionar un asunto que debe ser tratado por vías diplimáticas", defiende Jiménez.

Cospedal no ve provocación en que un español visite España

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha respondido a las críticas diciendo que no ve provocación alguna en que un ciudadano español visite Melilla, "que está en España", ha puntualizado. "El que diga que es una provocación visitar territorio español es que no tiene muy claro dónde empieza y dónde termina España".

00.42 min La secretaria general del PP dice que el ex presidente ha ido a dar su apoyo a los melillenses, a la Policía y al presidente Imbroda. Y lamenta que el ministro del Interior vaya a ir a Marruecos antes que a Melilla. Cospedal asegura que la situación que se vive en la ciudad es producto de la "extrema debilidad" del Gobierno de Zapatero y de su política exterior. Por eso ha anunciado que solicitará la comparecencia de los ministros del Interior y de Exteriores.

Por otro lado, ha apuntado que Aznar no ha pedido permiso a Mariano Rajoy, presidente del PP, "porque ha ido en calidad de ex presidente del Gobierno y de nada más". No obstante, ha añadido que Rajoy fue consultado y que estaba de acuerdo con la visita. Así, ha explicado que su formación informó al Ministerio del Interior de la visita de González-Pons, pero no de la de José María Aznar. "Como ciudadano español que es, se puede desplazar a Melilla, faltaría más", ha matizado.

En la misma línea que sus compañeros de partido, Cospedal ha criticado la actitud de "abandono" del Gobierno y ha afirmado que lo importante no es quién está yendo a Melilla, sino quién no ha estado todavía. Ha reprochado al presidente del Gobierno, al ministro de Exteriores y al titular de Interior que aún no hayn viajado a la zona y ha criticado a este último, que se trasladará el lunes a Rabat, por viajar antes a Marruecos que a Melilla.