DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN 2010

Pocas sorpresas ha deparado el discurso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha abierto el debate sobre el estado de la nación, muy centrado, como era de esperar, en la economía, pero en el que se ha comprometido a buscar un encaje legal a algunos aspectos del Estatuto de Cataluña rechazados por el Tribunal Constitucional y en el que también ha hecho alguna alusión a la victoria de España en el Mundial de fútbol de Sudáfrica.

"A pesar de que llevamos unos días de gran alegría colectiva, ha sido éste un año duro, un año muy difícil", ha reconocido el líder del Ejecutivo, que afronta su quinto debate de la nación como presidente y al que se le ha visto serio y hasta cierto punto tenso sobre la tribuna, consciente de que es uno de sus duelos parlamentarios más comprometidos. "España vive un momento trascendental, un momento crucial para su futuro inmediato y el de las próximas décadas", ha recalcado.

Aunque el discurso del presidente ha comenzado con brío, a medida que se adentraba en el detalle de las reformas económicas ha caído en una cierta rutina, apagando los aplausos que habían suscitado al inicio las menciones a los "éxitos deportivos de nuestros compatriotas", a la liberación de presos políticos cubanos con mediación española y a los fallecidos por atentados o en misiones en el extranjero.

Encajar los aspectos rechazados del Estatut

Zapatero ha pasado de puntillas por asuntos como el terrorismo, que en otras ocasiones han monopolizado el debate y que hoy apenas ha merecido una apelación a la "unidad democrática"; tan sólo la reciente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña ha sido capaz de robar algo de protagonismo a la crisis económica.

Así, tras reprochar veladamente al PP que recurriera el texto catalán, ha destacado que la sentencia del Tribunal Constitucional "respalda globalmente la constitucionalidad del Estatut", aunque él se compromete a "seguir contribuyendo" a su desarrollo, no sólo por obligación, sino porque su Gobierno "no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, ni teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta".



"Evaluaré la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarados inconstitucionales, no por razones de fondo, sino del tipo de norma apto para regularlos, puedan ser abordados, como indica el propio Tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente", ha dicho el presidente, asegurando que ese encaje legal se consensuará con la Generalitat; los primeros contactos se producirán probablemente la próxima semana, ya que Zapatero tiene previsto reunirse con José Montilla.