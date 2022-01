El líder de CiU, Artur Mas, ha acusado a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de llevar a cabo una "provocación en toda regla" al dar a conocer la sentencia sobre el Estatut un día antes de la manifestación a la que están llamados los catalanes contra el recorte del texto.

En rueda de prensa, Mas ha criticado a los magistrados del TC, a quienes ha acusado "o bien de mala fe o de insensibilidad" hacia los sentimientos del pueblo catalán, y ha lamentado "las malas formas" del alto tribunal con la publicación de esta sentencia "justamente hoy".

"Vistas las malas formas del TC la disyuntiva es que, o tienen ignorancia total sobre los sentimientos mayoritarios o tienen auténtica mala fe, y ambas cosas son preocupantes", ha insistido Mas.

De hecho, la publicación completa de la sentencia representa "un motivo más para llenar mañana las calles de Barcelona", ha añadido Mas, que considera que el pueblo de Cataluña tiene la "oportunidad de hacer oír su voz frente a quienes la quieren silenciar".

"Embestir a Cataluña como un toro desbocado"

Recordando sarcásticamente la reconocida afición a las corridas de toros de algunos de los magistrados del TC, Mas ha destacado que "han escogido la semana de los San Fermines" para "embestir" a Cataluña como un "toro desbocado".

Para el presidente de CiU, el TC "pretende convertir Cataluña en una región puramente folclórica", a base de "eliminar toda arista" que pueda suponer algún "rasgo distintivo".

Pese a estas "circunstancias adversas" que tiene que afrontar ahora Cataluña, según Mas, la sentencia "no será el punto y final de las aspiraciones nacionales de Cataluña".

Mas no ha querido entrar en pormenores sobre los contenidos de la sentencia hasta no haberla estudiado con detenimiento, aunque sí ha advertido de que "si la letra del fallo ya era mala, la música de esta segunda parte no es mejor".