El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado esta sábado en Lleida que su partido no apoyará las medidas para corregir el déficit público que prepara el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "impuestas, injustas e improvisadas".



El líder popular no concretó si su grupo votará en contra o se abstendrá en el Congreso y destacó que este recorte se hubiera podido evitar solo "con no aprobar el Plan E", que tenía un presupuesto de 3.500 millones.

Solicita la supresión de ministerios Rajoy defendió que la administración "necesita adelgazar", con actuaciones como la reducción del 25% de altos cargos de la administración del Estado, la supresión de la vicepresidencia tercera del Gobierno porque "es inútil", y la supresión del Ministerio de Igualdad y de Vivienda porque inciden en competencias de las comunidades autónomas.



En esta línea, habló de fusiones de ministerios y una reforma integral de la administración: "Yo no sé cuántas empresas públicas dependen de la Generalitat, pero ayer estuve en Andalucía, donde hay 317 empresas públicas, además de organismos y fundaciones".



"Esto está lleno de organismos, se ha reproducido la estructura del Estado en todas partes, y al final, por esto y por la incompetencia de un Gobierno que ha sido incapaz de hacer las cosas, que ha gastado dinero a espuertas, al final acaban pagando pensionistas, funcionarios y otra gente".



El líder popular hizo estas declaraciones en Lleida, donde visitó el 'Aplec del Cargol', que cada año visitan más de 200.000 personas, y donde comió caracoles antes de almorzar con los empresarios de Fórum 2001.